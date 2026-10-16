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ABSA terminó los trabajos en el acueducto: el servicio comienza a normalizarse
La empresa informó que concluyeron las tareas. La recuperación del suministro será gradual y demoraría en alcanzar la presión habitual.
Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que finalizaron los trabajos programados sobre el acueducto Brandsen-Undiano, por lo que comenzó a normalizarse paulatinamente el servicio de agua potable en los sectores de Bahía Blanca afectados por la intervención.
Las tareas se desarrollaron sobre la calle Brandsen, entre San Martín y Dorrego, donde se ejecutó la limpieza del conducto como parte de un proyecto de rehabilitación de la infraestructura.
Según explicó la prestataria, los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y tuvieron como objetivo preparar el acueducto para la posterior instalación de una vaina.
Con la finalización de esta etapa, comenzó el proceso de recuperación del suministro. Sin embargo, ABSA advirtió que la red de distribución necesitará tiempo para alcanzar nuevamente los niveles habituales de presión, por lo que podrían persistir inconvenientes puntuales durante las próximas horas.
La empresa recordó que los usuarios que experimenten dificultades con el servicio pueden comunicarse con la línea gratuita de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o realizar consultas a través de sus canales oficiales de Facebook y Telegram.
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