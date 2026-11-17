El papa León XIV reveló que durante sus encuentros con el presidente Javier Milei le pidió prestar mayor atención a los sectores más necesitados de la sociedad argentina. Además, cuestionó la agresividad del debate político y advirtió sobre las consecuencias de la polarización y el uso de un lenguaje violento.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de Lima a Roma, tras finalizar su gira por Sudamérica, que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

“Hablamos del respeto por el ser humano y lo animé a tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, expresó el Sumo Pontífice al referirse a sus conversaciones con el mandatario.

León XIV también abordó las dificultades económicas que atraviesa el país y destacó que, pese a las diferencias de pensamiento, encontró disposición al diálogo por parte de Milei.

El Papa explicó que durante sus encuentros conversaron sobre la situación económica argentina y coincidieron en la importancia de defender el valor de la vida humana en todas sus etapas.

En ese sentido, aseguró que el Presidente se mostró abierto a escuchar sus planteos y calificó positivamente el intercambio.

El mensaje del Papa sobre la violencia política

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de León XIV estuvo relacionado con la polarización que atraviesa la sociedad argentina.

El pontífice manifestó su preocupación por la agresividad de las discusiones políticas y consideró necesario recuperar el diálogo, incluso entre quienes mantienen posiciones ideológicas enfrentadas.

“Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”, sostuvo. Además, advirtió que las divisiones políticas pueden trasladarse a las relaciones familiares y deteriorar la convivencia entre personas que piensan de manera diferente.

León XIV también señaló que las redes sociales y los algoritmos contribuyen a profundizar la polarización y que, en determinadas circunstancias, esas divisiones son promovidas intencionalmente.

Como contrapartida, destacó las muestras de unidad que observó durante su visita a la Argentina, cuando personas de diferentes posiciones políticas participaron de las actividades religiosas.

El Papa expresó su deseo de que su paso por el país contribuya a recuperar la capacidad de diálogo y permita construir acuerdos por encima de las diferencias partidarias.

El pedido de una distribución más equitativa de la riqueza

Durante la conferencia, León XIV también se refirió a las desigualdades económicas y planteó la necesidad de impulsar políticas que permitan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores vulnerables.

El pontífice cuestionó la concentración de la riqueza y sostuvo que es necesario avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos.

En esa línea, advirtió sobre el debilitamiento de la clase media y remarcó la importancia de fortalecer a los trabajadores y los movimientos sociales para garantizar condiciones de vida dignas.

A su vez, aclaró que sus planteos no responden a una posición partidaria y rechazó los intentos de ubicarlo ideológicamente a la derecha o a la izquierda.

Qué dijo sobre la relación entre Milei y Francisco

León XIV también recordó el vínculo que mantuvieron Javier Milei y el papa Francisco, pese a las diferencias ideológicas que existían entre ambos.

“Ellos políticamente representaban líneas muy distintas y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”, señaló. El pontífice destacó que las diferencias políticas no necesariamente impiden mantener relaciones de respeto y diálogo.

Finalmente, insistió en que el principal desafío de la Argentina es superar las divisiones y trabajar de manera conjunta para mejorar las condiciones de vida de la población.

En ese marco, expresó su esperanza de que la reciente visita apostólica haya contribuido a promover la reconciliación y a fortalecer la búsqueda del bien común.