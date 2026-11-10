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León XIV finalizó su agenda en Córdoba y ya regresa a la Ciudad de Buenos Aires
Tras celebrar una misa en el predio de FAdeA y visitar la Catedral, el pontífice encabezará esta noche un encuentro con jóvenes en la capital del país.
El papa León XIV completó su visita a Córdoba y emprendió el regreso a la Ciudad de Buenos Aires, donde continuará este martes con una agenda que incluye un encuentro con jóvenes en el barrio porteño de Palermo.
El vuelo partió a las 16.55 y tenía previsto arribar a las 18.10 al Aeroparque Jorge Newbery. La actividad central de la noche será a las 20.15, cuando el Pontífice participe de una vigilia en el Monumento de los Españoles.
La jornada en Córdoba estuvo marcada por una multitudinaria misa celebrada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que reunió a una concurrencia estimada en un millón de personas. Durante la ceremonia, León XIV transmitió un mensaje centrado en la fe y el compromiso de los creyentes.
Antes de abandonar la provincia, también visitó la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde mantuvo una reunión con obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y agentes pastorales. En ese encuentro, hizo hincapié en la misión evangelizadora de la Iglesia y retomó reflexiones del papa Francisco sobre la necesidad de acercar el Evangelio a toda la sociedad.
Además, el recorrido por Córdoba incluyó un traslado por las calles de la ciudad a bordo del papamóvil, durante el cual pudo saludar a los fieles que se acercaron para acompañar su visita.
Con el regreso a Buenos Aires, León XIV continuará las actividades previstas en el marco de su histórica presencia en la Argentina, esta vez con una convocatoria dirigida especialmente a los jóvenes.
Fuente: Minuto Ya
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