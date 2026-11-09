Milei evitó opinar sobre el discurso del Papa: criticó el "debate rastrero" de la política

El presidente Javier Milei evitó pronunciarse sobre el discurso que el papa León XIV brindó este domingo ante la dirigencia política argentina en el Palacio Libertad, donde abordó temas sensibles como la economía, la educación universitaria, la discapacidad y los límites del poder. Aunque valoró el mensaje del pontífice, consideró que cualquier interpretación de sus palabras podría generar nuevas controversias políticas.

Durante una entrevista con LN+, el mandatario destacó que la intervención del jefe de la Iglesia católica tuvo “una coherencia superlativa” y aseguró que encontró numerosos conceptos valiosos. Sin embargo, explicó que prefería reservarse su opinión para evitar que sus apreciaciones fueran utilizadas en las disputas entre oficialismo y oposición.

En ese sentido, Milei sostuvo que el debate político argentino se caracteriza por su bajo nivel intelectual y manifestó que no quería involucrar al pontífice en esas discusiones. También remarcó que cada sector debería realizar su propia interpretación del discurso, sin convertir las palabras del Papa en un instrumento de confrontación.

El Presidente también se refirió a la emoción que experimentó durante la llegada de León XIV al país. Recordó especialmente el momento en que lo vio descender del avión en Aeroparque y el primer saludo que intercambiaron. Además, consideró que recibir al máximo referente de la Iglesia católica representa un acontecimiento de enorme importancia para la Argentina.

Sobre la reunión privada que mantuvieron posteriormente en la Casa Rosada, Milei reveló que conversaron acerca de los fundamentos morales de la política y la influencia de las Sagradas Escrituras en la toma de decisiones. Del encuentro también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por otra parte, el jefe de Estado explicó la presencia del expresidente Mauricio Macri en el acto del Palacio Libertad, pese a que inicialmente no estaba previsto invitar a exmandatarios. Aseguró que fue él quien solicitó expresamente su participación y destacó su importancia en la historia política reciente del país.

Milei reconoció que mantiene diferencias con Macri, pero señaló que ambos comparten determinados valores que considera fundamentales. En ese contexto, sostuvo que el expresidente no podía quedar al margen de una ceremonia de semejante trascendencia, en el marco de la primera visita de León XIV a la Argentina.