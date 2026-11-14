A poco de terminar el año, en Bahía ya se vendieron más motos nuevas que en todo 2025

El mercado de las motos mantiene un fuerte nivel de actividad en Bahía y, cuando todavía restan dos meses para terminar el año, la cantidad de unidades 0 km patentadas durante 2026 ya superó el total registrado en todo 2025.

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA), entre enero y octubre se patentaron 5.015 motos en la ciudad. En todo el año pasado habían sido 4.832.

De esta manera, el acumulado de los primeros 10 meses de 2026 se encuentra 183 unidades, o un 3,8%, por encima de todo el registro del año anterior, aun cuando todavía faltan computar noviembre y diciembre.

Con esta evolución, el 2026 se encamina a convertirse en el año con más patentamiento de motos al menos desde 2014, año más lejano que muestran las estadísticas de la DNRPA.

En octubre, puntualmente, se patentaron 530 motos 0 km, un 5,4% más que las 503 de septiembre. Frente al mismo mes del año pasado, sin embargo, se produjo una baja del 7,8%, ya que en octubre de 2025 se habían registrado 575 unidades.

Si la comparación se realiza entre los primeros diez meses de ambos años, el crecimiento es todavía mayor. De enero a octubre de 2025 se habían contabilizado 3.967 patentamientos, mientras que en igual período de este año fueron 5.015. La diferencia es de 1.048 motos y representa una suba del 26,4%.

Por otro lado, al compararse con otros municipios de la Provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca se ubica en la posición 13 entre las jurisdicciones con mayor cantidad de patentamientos de motos, por encima de ciudades más grandes como Mar del Plata.

También creció el mercado de usadas

El movimiento positivo no se limita a las unidades nuevas. Las transferencias de motos usadas alcanzaron las 4.383 operaciones entre enero y octubre de este año, contra 3.897 durante el mismo período de 2025. Esto implica un incremento del 12,5%.

Durante octubre se realizaron 496 transferencias, prácticamente en línea con las 502 de septiembre, aunque un 6,2% por encima de las 467 registradas en octubre del año pasado.