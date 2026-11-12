El FMI le pidió al Gobierno seguir acumulando reservas y fortalecer la economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a pedirle este jueves al Gobierno argentino que continúe acumulando reservas internacionales y fortalezca la economía para enfrentar posibles episodios de volatilidad en los mercados financieros.

El planteo fue realizado por la portavoz del organismo, Julie Kozack, durante su habitual conferencia de prensa, en la que también destacó los avances del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei.

"Las autoridades están comprometidas a preservar su ancla fiscal, a continuar incrementando sus reservas internacionales y perfeccionando el marco de política monetaria", sostuvo la funcionaria.

Según informó TN, Kozack valoró especialmente los resultados obtenidos en materia fiscal y aseguró que la Argentina consiguió avances significativos en su proceso de estabilización macroeconómica, con una inflación que continúa desacelerándose.

"Se han alcanzado logros importantes en materia de disciplina fiscal, logrando pasar de una situación de déficit a una de superávit. Asimismo, la posición externa se ha fortalecido, ya que la acumulación de reservas ha superado los objetivos establecidos en el programa", afirmó.

La representante del organismo también se refirió a las fluctuaciones de los mercados financieros y recomendó no otorgar una importancia excesiva a los movimientos de corto plazo.

En ese sentido, consideró necesario seguir fortaleciendo la capacidad de la economía argentina para resistir eventuales turbulencias financieras, mediante políticas que permitan sostener la estabilidad alcanzada.

Por otra parte, Kozack evitó confirmar cuándo se reunirá el directorio del FMI para analizar la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina, una instancia necesaria para habilitar un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones.

Si bien los equipos técnicos del organismo ya alcanzaron un entendimiento con las autoridades argentinas, todavía resta completar la documentación y obtener la aprobación formal.

"El equipo mantiene una estrecha colaboración con las autoridades y está ultimando la documentación necesaria para someter dicha revisión a la consideración de nuestro Directorio Ejecutivo", explicó.

La evaluación forma parte del acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, por un total de US$20.000 millones, que establece compromisos relacionados con el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y el cumplimiento de distintas metas económicas.

De esta manera, el FMI ratificó su respaldo a los avances del programa económico, aunque dejó en claro que la acumulación de dólares y el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica seguirán siendo aspectos centrales del seguimiento del acuerdo.

Por el momento, el Gobierno deberá esperar la definición del directorio para acceder al próximo desembolso, cuya fecha todavía no fue anunciada.