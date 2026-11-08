León XIV: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía"

El papa León XIV dejó un fuerte mensaje político y social durante su primera intervención pública en la Argentina. Desde el Palacio Libertad, donde habló ante autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad, el Sumo Pontífice reclamó que las decisiones económicas tengan como prioridad el bienestar de la población y llamó a los gobernantes a ejercer el poder con responsabilidad.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, expresó en uno de los pasajes centrales de su discurso. En esa línea, destacó que la Argentina cuenta con importantes recursos humanos, pero advirtió que aprovechar ese potencial requiere prestar especial atención a las oportunidades que tienen los jóvenes para desarrollarse dentro del país.

El Papa también se refirió a quienes deben emigrar en busca de un futuro mejor y dejó una reflexión dirigida a toda la sociedad. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”, sostuvo, al plantear la necesidad de generar condiciones que permitan construir proyectos de vida sin necesidad de marcharse.

Otro de los ejes de su intervención estuvo vinculado con el ejercicio de la autoridad. León XIV remarcó que quienes ocupan cargos de responsabilidad deben actuar con prudencia y comprender que el poder tiene límites. “Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, señaló.

Durante su mensaje, el Pontífice también recordó al papa Francisco y explicó el significado especial que tiene para él visitar la tierra donde nació su antecesor. “Hoy recorro el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la Iglesia”, afirmó. Además, valoró la capacidad de los argentinos para recibir a personas de diferentes orígenes y superar momentos difíciles.

Finalmente, León XIV hizo referencia a la responsabilidad de las sociedades frente a las próximas generaciones y destacó la importancia de reconocer la dignidad humana desde el comienzo de la vida. De esta manera, su primer discurso en territorio argentino combinó un homenaje a Francisco con un llamado a poner a las personas en el centro de las decisiones políticas, económicas y sociales.

Con información de Infobae