Milei acelera para suspender las PASO y la atención en el Senado se centra en Bullrich

El Gobierno de Javier Milei busca acelerar el tratamiento de la reforma electoral para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027. La intención del oficialismo es conseguir la media sanción en el Senado durante las próximas dos semanas, aunque las dificultades para reunir los votos necesarios generan nuevas diferencias con Patricia Bullrich.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó los plazos que maneja la Casa Rosada para avanzar con una de las principales apuestas políticas del Ejecutivo.

"Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores", afirmó el legislador.

Según publicó Crónica, la presión del Gobierno coloca nuevamente a Bullrich en el centro de las tensiones internas de La Libertad Avanza, debido a que la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta viene advirtiendo que todavía no existen los consensos necesarios para aprobar la modificación electoral.

Aunque la intención original de Milei es eliminar definitivamente las PASO, la resistencia de distintos sectores parlamentarios llevó al oficialismo a contemplar una alternativa: suspenderlas para los comicios presidenciales del próximo año.

La discusión representa un desafío para Bullrich, cuya posición frente a las negociaciones legislativas ha provocado diferencias con la conducción libertaria. Sin embargo, desde el Gobierno descartan que exista una ruptura política.

En medio de ese escenario, el canciller Pablo Quirno lanzó una advertencia que fue interpretada en el marco de las disputas internas: "No es momento de ambiciones personales".

Por su parte, Bullrich utilizó sus redes sociales para destacar otra prioridad de la agenda parlamentaria. "Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa", expresó.

La próxima instancia clave será el martes 17 de noviembre, a las 15, cuando está prevista una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el legislador libertario Agustín Coto.

El Ejecutivo argumenta que la eliminación de las primarias permitiría reducir el gasto electoral y evitar períodos prolongados de incertidumbre política y económica antes de las elecciones generales.

No obstante, la modificación también tendría consecuencias sobre la organización de las fuerzas opositoras, especialmente del peronismo, que utiliza las PASO como una herramienta para resolver sus disputas internas y definir candidaturas.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el oficialismo deberá conseguir al menos 37 votos en el Senado para avanzar con la reforma. La negociación pondrá a prueba tanto la capacidad de Bullrich para construir acuerdos parlamentarios como la relación de la senadora con la conducción del Gobierno.