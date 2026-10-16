Meteorólogo de La Brújula 24, sobre la muerte de su colega Confessore: "Fue un pionero"

La muerte del reconocido meteorólogo Fernando Confessore, a los 58 años, generó conmoción entre sus colegas y en el ámbito de los medios de comunicación. Su trayectoria y el papel que desempeñó en la difusión de los pronósticos del tiempo fueron destacados por el profesional del clima de La Brújula 24, quien lamentó la pérdida.

"Fue un pionero, uno de los primeros que apareció y tuvo relevancia con Nadia Zyncenko", expresó, al recordar los comienzos de la meteorología como un espacio de creciente protagonismo dentro de la televisión argentina.

Confessore falleció de manera repentina tras sufrir una descompensación en su domicilio, una circunstancia que profundizó el impacto de la noticia entre quienes compartían su actividad profesional.

"La noticia impacta por su edad y las formas, por eso la conmoción, por lo repentino", señaló el meteorólogo de este medio.

Aunque no llegaron a compartir un espacio de trabajo, explicó que mantenían un vínculo indirecto a través de otros profesionales del sector y que existía un reconocimiento recíproco por sus respectivas trayectorias.

"No trabajé nunca con él, pero tenía contacto por colegas en común y respeto mutuo, una persona cercana por su profesión", manifestó.

Sus palabras reflejan el reconocimiento hacia una de las figuras que contribuyeron a darle mayor visibilidad a la meteorología en los medios argentinos, cuya muerte causó sorpresa por su edad y las circunstancias en las que se produjo.