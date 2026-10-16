El fin de semana del Día de las Madres traerá algo de sol, pero seguirá el frío

Después de varios días marcados por el cielo cubierto, la humedad y las bajas temperaturas, el fin de semana mostrará una mejora gradual en las condiciones meteorológicas en Bahía Blanca, aunque el frío continuará siendo protagonista durante las mañanas.

Así lo anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, quien señaló que el sábado y el domingo habrá menos nubosidad y algunas horas de sol.

Para este sábado se espera un comienzo particularmente frío, con temperaturas mínimas de entre 3 y 4 grados. Con el correr de las horas el termómetro irá en aumento, aunque la máxima se ubicaría apenas entre los 14 y 15 grados.

La principal diferencia respecto de las jornadas anteriores será una disminución de la nubosidad, aunque las temperaturas permanecerán por debajo de valores propios de una tarde templada.

El panorama será algo más favorable durante el domingo. La mañana volverá a comenzar con registros cercanos a los 3 o 4 grados, pero habrá mayor presencia del sol y comenzará a soplar viento del sector norte.

De Benedictis explicó que esa combinación permitirá una mayor amplitud térmica y llevará la temperatura máxima hasta valores estimados entre los 17 y 18 grados. De esta manera, el domingo se perfila como el mejor día del fin de semana para realizar actividades al aire libre.

En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se espera una evolución similar, con nubosidad en disminución y mejores condiciones durante el domingo. La principal diferencia estará en las mínimas de la comarca serrana, donde tanto sábado como domingo podrían registrarse temperaturas cercanas a 0 o 1 grado.