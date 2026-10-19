Dónde estará la primavera: un amanecer muy frío en el inicio de una nueva semana

Bahía Blanca y la región comenzaron la semana con temperaturas muy bajas para esta época del año, aunque el panorama meteorológico irá mejorando con el correr de las horas. El regreso del sol y la presencia de viento del noreste permitirán una recuperación de las marcas térmicas durante la tarde.

Así lo anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, quien destacó que este lunes presenta dos características bien marcadas: un amanecer con condiciones prácticamente invernales y una tarde con temperaturas más propias de la primavera.

"Realmente las temperaturas son muy, pero muy bajas a esta hora de la mañana", señaló el especialista, aunque aclaró que durante la jornada se producirá una importante amplitud térmica.

Para este lunes se espera que las temperaturas asciendan progresivamente hasta alcanzar máximas de entre 17 y 18 grados, favorecidas por el viento del noreste y la presencia de sol.

De Benedictis explicó que estas condiciones permitirán recuperar un ambiente primaveral después de una mañana particularmente fría.

Para el martes, el pronóstico anticipa un escenario similar, aunque con temperaturas ligeramente superiores. La mínima se ubicará entre los 4 y 5 grados, mientras que durante la tarde el termómetro podría alcanzar los 19 grados.

En cuanto al estado del cielo, se prevé una mayor presencia de nubosidad, con condiciones parcialmente nubladas y períodos de sol.

El miércoles también se mantendría el buen tiempo, completando así tres jornadas con condiciones meteorológicas favorables en Bahía Blanca y localidades cercanas.

Sin embargo, el especialista advirtió que el panorama podría cambiar hacia la segunda mitad de la semana. Entre el jueves y el viernes existe la posibilidad de que regresen las lluvias, aunque todavía resta precisar su intensidad y distribución.

En cuanto a la región, De Benedictis indicó que tanto Monte Hermoso como Sierra de la Ventana compartirán esta tendencia de recuperación de las temperaturas y presencia de sol.

No obstante, hizo especial hincapié en Sierra de la Ventana, donde se esperan temperaturas mínimas particularmente bajas, por lo que recomendó prestar atención a las condiciones durante las primeras horas del día.

Luego, con el avance de las jornadas, las temperaturas tenderán a emparejarse y se mantendrán condiciones de buen tiempo en gran parte del sudoeste bonaerense.

De esta manera, tras un comienzo de semana con características invernales, Bahía Blanca y la región tendrán una recuperación gradual de las temperaturas, con tardes más agradables y algunas horas de sol antes de un posible regreso de las precipitaciones hacia el final de la semana.