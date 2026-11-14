Cómo continuará el tiempo este fin de semana en Bahía y la zona

El fin de semana tendrá dos jornadas con características diferentes en Bahía Blanca y la región. Mientras que este sábado estará marcado por el viento sur y un ambiente algo fresco, el domingo se espera un importante ascenso de la temperatura, con una máxima que podría alcanzar los 27 grados.

Según el pronóstico difundido por el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, para este sábado se prevé una temperatura mínima de entre 14 y 15 grados y una máxima cercana a los 23.

Durante las primeras horas del día predominará la abundante nubosidad, aunque desde media mañana podrían comenzar a registrarse algunos períodos de cielo parcialmente despejado.

El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora desde el sector sur y ráfagas que podrían aproximarse a los 40 kilómetros por hora.

De Benedictis explicó que, pese a la mejoría de las condiciones meteorológicas, la combinación del viento y la nubosidad hará que el ambiente se perciba algo más fresco.

El panorama cambiará durante el domingo, que se perfila como el día más cálido del fin de semana.

La temperatura máxima se ubicará entre los 26 y 27 grados, mientras que la mínima rondaría los 10 grados, generando una marcada amplitud térmica.

El cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado, con períodos de sol y viento del sector norte relativamente débil, con velocidades que no superarían los 15 a 20 kilómetros por hora.

"El domingo se pone mucho más lindo, más primaveral, con buena amplitud térmica y con algo de sol", resumió el especialista.

En cuanto a la región, Sierra de la Ventana tendrá condiciones similares a las previstas para Bahía Blanca, mientras que en Monte Hermoso la mejoría llegará un poco más tarde. En la localidad balnearia, el viento será el fenómeno más destacado del sábado, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

De esta manera, el domingo ofrecerá las mejores condiciones del fin de semana para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y viento de menor intensidad.