Destacada B
Comienza a retirarse la inestabilidad en Bahía aunque baja la temperatura
El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad lo informó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24.
Una jornada con buenas perspectivas se prevé para lo que se viene en materia climática para lo sucesivo en el ambiente bahiense, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"Si bien la inestabilidad seguirá estando presente, pero la nubosidad será variable, con menor injerencia respecto de días anteriores, lo que baja la chance de lluvias", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la rotación del viento al cuadrante sudeste hará que este amanecer sea algo más frío, con una máxima que no superará los 16 grados y un alto índice de humedad.
Por último, el profesional anticipó que para el sábado y domingo se pronostica la reaparición del sol entre las nubes, aunque habrá valores en el termómetro emparentados más con el invierno.
Comienza a retirarse la inestabilidad en Bahía aunque baja la temperatura
Denuncian robo de equipaje de egresados en el cruce de vías de El Guanaco
Gobierno denuncia penalmente a manifestantes por los incidentes frente al Congreso
Unión Bahía cayó ante Boca en su histórico debut en la Liga Nacional Femenina
Reforma de la Ley de Salud Mental: el Senado busca habilitar las internaciones involuntarias
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Médanos: secuestran casi 600 kilos de carne por presunta faena clandestina
-
Noticias B24 horas ago
Por qué las toallas quedan duras después de lavarlas y cómo recuperar su suavidad
-
Noticias B21 horas ago
Un jubilado terminó en el hospital después de un choque entre dos autos
-
Noticias B18 horas ago
Declaró el hombre que mató a un presunto ladrón y su familia pide que lo liberen: "No es un asesino"
-
Noticias B21 horas ago
ABSA explicó cómo avanzan los trabajos programados en el Acueducto Brandsen
-
Noticias A15 horas ago
Operaron a la mujer que cayó de un cuarto piso: sigue en terapia intensiva
-
Noticias B20 horas ago
Rector de la UNS cruza a Lemoine por sus críticas a las universidades: "Es una colección de mentiras"
-
Noticias B19 horas ago
Superó un cáncer de mama y hoy invita a otras mujeres a escribirle para atravesar juntas el miedo