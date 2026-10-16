Comienza a retirarse la inestabilidad en Bahía aunque baja la temperatura

Una jornada con buenas perspectivas se prevé para lo que se viene en materia climática para lo sucesivo en el ambiente bahiense, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Si bien la inestabilidad seguirá estando presente, pero la nubosidad será variable, con menor injerencia respecto de días anteriores, lo que baja la chance de lluvias", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que la rotación del viento al cuadrante sudeste hará que este amanecer sea algo más frío, con una máxima que no superará los 16 grados y un alto índice de humedad.

Por último, el profesional anticipó que para el sábado y domingo se pronostica la reaparición del sol entre las nubes, aunque habrá valores en el termómetro emparentados más con el invierno.