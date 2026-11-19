Deportes
La barra de Atlético Mineiro increpó a sus jugadores: "Jueguen como hombres"
En medio de la mala racha de resultados, un integrante de Galoucura quedó cara a cara con el arquero y le hizo un picante aviso.
Mientras Boca viajó a Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana en medio de un clima positivo por el gran semestre que atraviesa, su adversario, Atlético Mineiro, atravesó una situación totalmente distinta en la que desde la barra encararon a Everson, uno de los referentes.
"Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres", le advirtió un integrante de Galoucura, la torcida del elenco brasileño al arquero.
La queja es en referencia a una lapidaria estadística del Galo, que en los últimos dos años cayó en cuatro definiciones: contra Flamengo por la Copa de Brasil, con Botafogo por la Copa Libertadores, ante Lanús por la Sudamericana y frente a Cruzeiro en la final del Campeonato Mineiro.
Por si fuera poco, el elenco dirigido por Eduardo Domínguez no gana desde hace siete partidos, una racha fatídica que causó el malestar de los hinchas. La última victoria fue un 1-0 con Coritiba hace más de un mes, desde ahí, cayeron con Montevideo City Torque, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo y Gremio, e igualaron con este último (cayendo fuera de la Copa de Brasil) y con Mirassol.
Pero el blanco del reclamo no fue cualquier pieza de Atlético Mineiro, sino el actual capitán y uno de los ídolos del club. Everson juega allí desde septiembre de 2020 y desde entonces se calzó los guantes en 395 oportunidades, dejando el arco en cero 152 veces.
El guardameta levantó ocho títulos con el Galo, divididos en una edición del Brasileirao, una Copa local, una Supercopa y cinco torneos estaduales. Antes había jugado para San Pablo, Santos y ¡River de Brasil!
Fuente: TyC
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