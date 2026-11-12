El Tiempo
El SMN emitió un aviso por tormentas y posible caída de granizo en Bahía y la región
La advertencia alcanza parcialmente a los partidos de Bahía Blanca, Puan, Tornquist y Villarino. También se prevén ráfagas de viento.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves un aviso meteorológico a muy corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para distintos sectores de Bahía Blanca y la región.
La advertencia fue publicada a las 14:58 y tiene vigencia hasta las 16:58 de este jueves 12 de noviembre, según precisó el organismo nacional.
De acuerdo con el informe oficial, las condiciones meteorológicas adversas afectan parcialmente a los partidos de Bahía Blanca, Puan, Tornquist y Villarino, donde podrían registrarse precipitaciones de importante intensidad en períodos breves, acompañadas por actividad eléctrica, fuertes ráfagas y granizo.
El área delimitada en el mapa del SMN comprende principalmente sectores ubicados al oeste y sudoeste de Bahía Blanca, incluyendo parte del distrito de Villarino.
Al tratarse de un aviso a muy corto plazo, la advertencia responde a la detección de fenómenos meteorológicos que se desarrollan o pueden producirse de manera inminente en sectores específicos.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre, no permanecer debajo de árboles o postes de electricidad y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.
También se aconseja circular con precaución, evitar calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
El organismo continuará monitoreando la evolución de las tormentas, por lo que podrían emitirse nuevas advertencias si las condiciones meteorológicas lo requieren.
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