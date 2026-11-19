La Selección argentina Sub 17 tendrá hoy su estreno en el Mundial de la FIFA Qatar 2026 cuando enfrente a Australia desde las 13:00 (hora argentina) en el campo número 8 del complejo Aspire Zone en Doha. El equipo dirigido por Diego Placente buscará romper la racha y conseguir el primer título de la historia en esta categoría, en un torneo que nunca logró conquistar.

El partido será arbitrado por el canadiense Michael Venne, quien estará acompañado por Twayne Anderson y Jose Da Silva como asistentes, y Radoslav Gidzhenov como cuarto árbitro. El encuentro, que será transmitido en directo por DSports y la TV Pública, marcará el inicio del camino argentino en el Grupo C, que también integran Mozambique y Dinamarca.

La Albiceleste llega a Qatar tras haber sido subcampeona en el Sudamericano de la categoría de la Conmebol. Será su 17° participación en la competencia, donde su mejor resultado fue el tercer puesto en 1991, 1995 y 2003.

El fixture del grupo para Argentina será el siguiente:

Jueves 19 : vs. Australia (13:00)

: vs. Australia (13:00) Domingo 22 : vs. Mozambique (12:30)

: vs. Mozambique (12:30) Miércoles 25: vs. Dinamarca (12:30)

El torneo se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 en el moderno complejo Aspire Zone de Al Rayyan, Doha, y la final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.

El plantel argentino en el Mundial Sub-17

La lista de convocados porPlacente incluye a:

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Thiago Pérez (Huracán)

Julio Coria (Boca Juniors)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Bautista Giménez (River Plate)

Simón Escobar (Vélez Sarsfield)

Alex Cardozo (Lanús)

Matheo Machuca (Independiente)

Galo Escobar (River Plate)

Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield)

Marcos Ortiz (Belgrano)

Giovanni Baroni (Talleres)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Facundo Salinas (Vélez Sarsfield)

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

Tobías Goytía (River Plate)

Juan Policella (Vélez Sarsfield)

Entre los nombres destacados aparece Giovanni Baroni, mediocampista ofensivo de Talleres, quien porta la camiseta número 10 y ya debutó en la Primera División.

Cómo es el formato del Mundial Sub 17 de Qatar 2026

La edición 2026 contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa.

Además de Argentina, el torneo tendrá a potencias como Francia, Brasil, España, Italia y México, y la selección anfitriona, Qatar, que debutará ante su público en la jornada inaugural.

Fuente: TN