Destacada B
Detienen a una mujer acusada de estafar con el "cuento del tío" a un jubilado en silla de ruedas
La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, a quien le sustrajeron dinero y tarjetas de cobro mediante la conocida modalidad.
Una mujer de 28 años fue detenida este viernes acusada de participar de un robo bajo la modalidad “cuento del tío” cometido contra un hombre de 85 años, quien se encuentra en silla de ruedas y vive en Estados Unidos al 400.
De acuerdo con la información suministrada por la Comisaría Primera, el episodio comenzó a investigarse luego de que la víctima denunciara que un hombre y una mujer le habían sustraído el dinero correspondiente a su jubilación y tarjetas utilizadas para el cobro.
A partir de la presentación, personal del Gabinete Investigativo inició una serie de averiguaciones que incluyeron la declaración de testigos y el análisis de cámaras de seguridad.
Según indicó la Policía, esos elementos permitieron identificar a las personas investigadas y obtener registros de la secuencia en la que se habría concretado el hecho.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías en turno autorizó dos allanamientos en domicilios ubicados en Saavedra al 2800 y Morel al 400, ambos en Villa Rosario Sur.
Durante los procedimientos fueron secuestradas prendas de vestir que, de acuerdo con los investigadores, habrían sido utilizadas durante el episodio, además de otros elementos considerados de interés para la causa.
En la vivienda de Morel al 400 fue detenida Gisella Soledad Gómez, de 28 años, quien quedó imputada por el delito de hurto. La Policía sostuvo que los elementos incorporados a la investigación permitieron vincularla con el hecho.
Desde la Comisaría Primera agregaron que la mujer registra antecedentes por delitos contra la propiedad y hechos de características similares. La causa continúa bajo intervención judicial.
Detienen a una mujer acusada de estafar con el "cuento del tío" a un jubilado en silla de ruedas
Esta empresa telefónica dejará de existir como marca en Argentina: qué pasará con sus clientes
El fin de semana del Día de las Madres traerá algo de sol, pero seguirá el frío
El Gobierno nacional redujo al mínimo el listado de medicamentos del Plan Remediar
La inflación mayorista volvió a acelerarse en septiembre: fue del 3,2%
Más Leídas
-
Noticias B12 horas ago
Atropellaron a inspector de tránsito: el conductor asegura que no lo vio
-
Noticias B14 horas ago
Denuncian el robo de equipaje a egresados en el cruce de vías de El Guanaco
-
Espectáculos13 horas ago
Murió el meteorólogo Fernando Confessore: tenía 58 años
-
Noticias B14 horas ago
Detienen a un joven con una notebook robada que ofrecía para la venta
-
El Tiempo14 horas ago
Comienza a retirarse la inestabilidad en Bahía aunque baja la temperatura
-
Noticias A9 horas ago
Como en el lejano oeste: a caballo, baleó a un joven por un conflicto vecinal
-
Destacada B8 horas ago
Allanaron la casa del "cowboy" de Villa Nocito: identificaron al caballo
-
Destacada C4 horas ago
Habilitan el puente sobre calle Líbano en el Canal Maldonado