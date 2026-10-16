Detienen a una mujer acusada de estafar con el "cuento del tío" a un jubilado en silla de ruedas

Una mujer de 28 años fue detenida este viernes acusada de participar de un robo bajo la modalidad “cuento del tío” cometido contra un hombre de 85 años, quien se encuentra en silla de ruedas y vive en Estados Unidos al 400.

De acuerdo con la información suministrada por la Comisaría Primera, el episodio comenzó a investigarse luego de que la víctima denunciara que un hombre y una mujer le habían sustraído el dinero correspondiente a su jubilación y tarjetas utilizadas para el cobro.

A partir de la presentación, personal del Gabinete Investigativo inició una serie de averiguaciones que incluyeron la declaración de testigos y el análisis de cámaras de seguridad.

Según indicó la Policía, esos elementos permitieron identificar a las personas investigadas y obtener registros de la secuencia en la que se habría concretado el hecho.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías en turno autorizó dos allanamientos en domicilios ubicados en Saavedra al 2800 y Morel al 400, ambos en Villa Rosario Sur.

Durante los procedimientos fueron secuestradas prendas de vestir que, de acuerdo con los investigadores, habrían sido utilizadas durante el episodio, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

En la vivienda de Morel al 400 fue detenida Gisella Soledad Gómez, de 28 años, quien quedó imputada por el delito de hurto. La Policía sostuvo que los elementos incorporados a la investigación permitieron vincularla con el hecho.

Desde la Comisaría Primera agregaron que la mujer registra antecedentes por delitos contra la propiedad y hechos de características similares. La causa continúa bajo intervención judicial.