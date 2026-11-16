Luck Ra le dedicó una indirecta a La Joaqui en MasterChef y Wanda Nara lo fulminó

Se vivió un insólito momento al aire de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando Luck Ra preparó uno de los platos de la semana y se lo presentó a los jurados.

El cantante hizo una referencia indirecta a la relación que tuvo con su expareja La Joaqui y se le vino en contra cuando la conductora del programa, Wanda Nara, le contestó.

El comentario tuvo que ver con el nombre de la preparación que le tocó hacer al artista cordobés con pollo deshuesado: bautizó su creación como “El Pollerudo”.

Cuál fue el comentario de Luck Ra por el que Wanda Nara lo fulminó

“¿Explico por qué?“, preguntó el cuartetero al llevar el plato hacia el frente. Germán Martitegui, muy rápido, le hizo una mención a su exnovia sin mencionarla.

“Ya sabemos todos acá por qué, porque estuvimos la temporada pasada igual”, dijo, en relación a que La Joaqui participó de ese ciclo en la temporada anterior.

Wanda, entonces, acotó: “Y vino varias veces ‘El Pollerudo’”. El cantante se defendió tras el comentario de la presentadora. “Esta vez no tengo la pollera puesta”, lanzó.

Sin embargo, la mediática fue por más y tiró una acotación fulminante contra el cordobés. “Se la puso otro la pollera de él. Bueno, me la dejás picando”, exclamó Wanda.

El comentario estaba relacionado con la nueva pareja de La Joaqui, Tiago PZK, que en el pasado fue amigo de Luck Ra. “Yo también me regalo. No no pasa nada”, se sinceró.

En las redes, los mensajes luego de este momento al aire se dividieron entre los que bancaron al cantante y los que celebraron la ocurrencia de la conductora.

“Una amiga como Wan!”; “Wanda somos todos”; “La carita cuando le dijo eso Wanda, pobre”; “Nooooo, Wanda al hueso”; “Wanda se la aplica sin filtro”; “¿Qué pollera si él la dejó? ¿Qué dice?“; ”A Wanda se le fue la mano, pobre pibe"; fueron algunos mensajes.

Con respecto al plato, a gusto de los jurados, parece que Luck Ra pasó la prueba del pollo deshuesado con un ingrediente sorpresa.

Germán Martitegui lo elogió y criticó en igual medida. “Un milagro. Lograste deshuesar un pollo y ponerle un relleno sabroso. Que hayas logrado hacer una salsa y levantado los jugos de la sartén, también me emociona. Lo que es olvidable completamente son los chips”, dijo. “Yo no me voy a olvidar más de cómo estuve cortando como un b... media hora”, cerró el cantante.

Fuente: TN