Alonso redobla la apuesta: "A los trapitos que no son de Bahía hay que echarlos"

El concejal Carlos Alonso defendió el proyecto de ordenanza que busca prohibir y erradicar la actividad de los denominados "trapitos", limpiavidrios y vendedores informales. Advirtió que la problemática se está agravando, reclamó medidas concretas por parte del Municipio y cuestionó a los dirigentes de La Libertad Avanza que no acompañaron la iniciativa.

"En Bahía Blanca, a esta altura, es necesario poner orden y encontrarle una solución a este flagelo que afecta a todos los bahienses", sostuvo el edil, quien remarcó que la propuesta no se limita exclusivamente a los cuidacoches, sino que contempla otras actividades desarrolladas en la vía pública.

Alonso aseguró que su postura responde a una concepción política vinculada con el orden público y mencionó las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich.

En ese sentido, describió situaciones que, según manifestó, se registran en distintos sectores de la ciudad y cuestionó la falta de respuestas.

"La verdad que ver a una persona con los pantalones bajos, en la puerta de una iglesia, pidiendo dinero, no solo es desagradable, sino que es indignante. Y más indignante que no se esté haciendo nada al respecto", expresó.

El concejal también hizo referencia a un fallecimiento ocurrido en el sector de la Plaza del Sol, aunque aclaró que desconoce sus circunstancias y evitó establecer una relación directa entre ese episodio y la actividad de los cuidacoches.

No obstante, sostuvo que existen reiteradas quejas de vecinos por situaciones de consumo problemático de alcohol y drogas en espacios públicos.

"Estas cosas van a terminar con un muerto", advirtió al referirse a los riesgos que, a su entender, genera la falta de intervención estatal.

Qué propone hacer con las personas que trabajan como trapitos

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de implementar medidas de asistencia y reinserción social para quienes actualmente desarrollan estas actividades.

Alonso explicó que el artículo 5 de la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo municipal a adoptar herramientas de contención y acompañamiento.

"Entendamos que no es solamente delincuencia. Hay consumo, hay problemas psiquiátricos. Son un factor bastante grande de problemas que tiene la sociedad con esta gente", planteó.

En ese contexto, propuso la creación de espacios donde las personas puedan recibir atención profesional y desarrollar actividades laborales bajo supervisión.

"Yo los contendría dentro de alguna casa, que haya un equipo multitarea, donde haya psicólogos, psiquiatras, clínicos, un contador, y que puedan ejercer su tarea dentro de ese espacio, bajo el amparo de una figura legal, que es una cooperativa, por ejemplo", explicó.

El edil consideró que la prohibición de la actividad debe estar acompañada por políticas que permitan ofrecer alternativas a quienes llevan años viviendo en situación de calle.

"Cómo reinsertás a una persona que quizás hace décadas está viviendo en la calle y pidiendo limosna. Tenés que reeducar a esa gente", manifestó. También insistió en que el Municipio debe contar con lugares adecuados para asistir a las personas alcanzadas por la ordenanza.

"Podés y debés trabajar como Poder Ejecutivo en esa modalidad de correrlos de acá, pero tenés que tener un lugar donde llevarlos", afirmó. Sin embargo, adoptó una posición más estricta respecto de quienes provienen de otras localidades.

"Aquellos que no son de Bahía, que se vuelvan a su ciudad de origen. Hay que sacarlos de Bahía y, aparte, aquel que delinque tiene que ir preso", sostuvo.

Alonso también se refirió a las personas que presentan consumos problemáticos o posibles trastornos de salud mental y consideró que deberían recibir tratamiento especializado, incluso mediante internaciones cuando correspondan.

"A veces pecamos de decir 'pobre gente' o 'son todos delincuentes'. Ni una cosa ni la otra", señaló, al reclamar respuestas diferenciadas según la situación de cada persona.

Las críticas a Reyes y Compagnoni

Otro de los aspectos más fuertes de sus declaraciones estuvo dirigido a los integrantes de La Libertad Avanza que, según aseguró, decidieron no acompañar el proyecto.

"Lo que sí me sorprende es que el espacio de la Alianza de La Libertad Avanza no ha acompañado este proyecto", manifestó.

Alonso sostuvo que existió inicialmente cierta predisposición para respaldar la iniciativa, pero que posteriormente el bloque cambió de postura. "Parece que por decisión de Mauro Reyes y de Fernando Compagnoni el bloque se echó para atrás", cuestionó.

El concejal también vinculó esa decisión con las aspiraciones políticas de ambos dirigentes de cara a las próximas elecciones municipales.

"Reyes y Compagnoni misteriosamente tienen intenciones, uno de ser candidato a intendente y el otro de trabajar para un posible candidato también, que es Oscar Liberman", expresó.

Además, consideró contradictorio que dirigentes identificados con La Libertad Avanza no respalden una iniciativa de estas características cuando, según indicó, a nivel nacional se está trabajando en una legislación relacionada con la misma problemática.

"Me gustaría que expliquen ante la sociedad esta postura", reclamó.

"Espero que recapaciten"

Alonso explicó que la elaboración del proyecto incluyó reuniones de trabajo con distintos sectores vinculados con la problemática.

Según detalló, se desarrolló una mesa ampliada junto a Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte, en la que participaron representantes de la Justicia, el Tribunal de Faltas, el Poder Ejecutivo, comerciantes y distintos bloques políticos.

El edil aseguró que el texto original recibió modificaciones a partir de las observaciones planteadas durante esos encuentros. En ese contexto, cuestionó que Reyes y Compagnoni no hayan participado de esas instancias de discusión.

"Me sorprende para mal que dos personajes que pretenden, uno llevar a un candidato y otro ser candidato a intendente, no quieran votar una ordenanza que la sociedad está pidiendo", afirmó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de que los dirigentes reconsideren su posición. "Espero que recapaciten. Creo que se han equivocado", concluyó sobre este punto.

Advirtió que llegan cuidacoches desde el Conurbano

Por otra parte, Alonso manifestó su preocupación por un supuesto incremento de la cantidad de personas que realizan tareas de cuidacoches en la ciudad.

Recordó que meses atrás el secretario de Seguridad municipal, Martín Pacheco, había señalado que existían aproximadamente 30 personas dedicadas a esa actividad. Sin embargo, consideró que actualmente el número podría ser mayor.

"Estamos teniendo un problema bastante más grave todavía, que es que, como en otras ciudades se están tomando algunas medidas, se están viniendo del Conurbano a Bahía", aseguró.

El concejal advirtió que, según su percepción, entre quienes llegan a la ciudad podría haber personas con antecedentes penales que utilizan la actividad de cuidacoches como cobertura para cometer delitos.

No obstante, no aportó cifras actualizadas ni datos oficiales que permitan corroborar ese desplazamiento. "La problemática es que viene gente con antecedentes penales a utilizar el famoso cuido de los coches para después robar", sostuvo.

De esta manera, Alonso insistió en la necesidad de avanzar con la ordenanza y combinar medidas de control del espacio público con políticas de asistencia, tratamiento y reinserción social, con el objetivo de abordar una problemática que, a su entender, requiere una intervención urgente del Estado municipal.