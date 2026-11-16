Espectáculos
La pelea entre Wanda Nara y la China Suárez suma un capítulo explosivo: denuncia y perimetral
No te pierdas la columna de espectáculos de la periodista Laura Ubfal.
La interminable pelea entre Wanda Nara y la China Suárez podría sumar un nuevo capítulo en la Justicia. Según contó la periodista de espectáculos Laura Ubfal en el aire de La Brújula 24, el abogado de la actriz contó que impulsaría una denuncia por amenazas contra la conductora y solicitaría una medida de restricción perimetral.
"La pelea, Wanda-China, China-Wanda, y ahora salió el abogado de la China a decir que la va a demandar a Wanda por amenazas", indicó Ubfal en su habitual participación en el programa.
La periodista explicó que, de acuerdo con lo señalado por el representante legal de Eugenia Suárez, la actriz se habría sentido amenazada por las declaraciones de Wanda Nara, por lo que buscaría trasladar el conflicto al ámbito judicial. "Eugenia le tiene miedo a Wanda y va a pedir la perimetral", señaló Ubfal, pero también expresó sus reparos sobre la dimensión que está tomando el enfrentamiento.
"Me parece que es mucho. Se les está yendo la mano ya", sostuvo.
El conflicto volvió a escalar durante el fin de semana, cuando ambas protagonizaron nuevos cruces indirectos a través de las redes sociales. Wanda realizó declaraciones públicas en distintos programas de televisión, mientras que la China respondió con publicaciones en sus cuentas personales. "Wanda habló el viernes en tres programas y explicó cuál fue la situación, por qué tuvo ese ataque de ira", recordó la periodista.
En ese contexto, Ubfal también mencionó el papel de Mauro Icardi, quien continúa involucrado en las controversias que rodean a su expareja y a su actual pareja. La especialista relató que el futbolista había realizado una denuncia contra Migueles por presuntas amenazas, aunque aseguró que esa presentación fue desestimada por la Justicia.
Más allá de los enfrentamientos personales, Ubfal cuestionó que las disputas entre figuras del espectáculo terminen acumulando presentaciones judiciales. "El tema es que la Justicia, que está colapsada, saturada, de pronto tiene que ocuparse de estos menesteres", reflexionó.
Finalmente, consideró que la permanente exposición mediática contribuye a mantener vigente una pelea que parece no encontrar un cierre. "Lo único que vende es Wanda, lo puedo decir", afirmó, y agregó que la conductora continúa siendo uno de los personajes más convocantes de la televisión y las redes sociales.
"Como dan pasto a las fieras, la cosa continúa", concluyó Ubfal sobre un enfrentamiento que ahora amenaza con abrir un nuevo frente judicial.
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