Escribía cartas desde niña y ahora reúne en un libro lo que alguna vez no se animó a decir

Antes de imaginar que algún día sería periodista y contaría las historias de otras personas, Cecilia Corradetti ya conocía el valor de las palabras. Era una nena que había nacido en Bahía Blanca pero que a los 6 años su familia fue trasladada a Mayor Buratovich, un pueblo del sur bonaerense, y que encontraba en las cartas una manera de acortar distancias. Su padre era trasladado de un lugar a otro y, en medio de esos cambios, ella les escribía a sus abuelas, a sus amigas y a quienes habían quedado lejos. Todavía no lo sabía, pero estaba construyendo un vínculo con la escritura que la acompañaría durante toda la vida.

Muchos años después, aquellas cartas de la infancia tendrían compañía. Llegarían otras, dirigidas a personas, recuerdos, emociones y hasta a situaciones que dejaron una marca. Algunas nacieron del dolor, otras del agradecimiento, la nostalgia, la bronca o el humor. Todas tenían algo en común: necesitaban ser escritas, aunque nunca fueran a llegar a manos de sus destinatarios.

De esa experiencia íntima nació Cartas que no envié, el segundo libro de la periodista, que se presentará el jueves 19 de noviembre, a las 19, en la Biblioteca Rivadavia. Publicado por la editorial porteña Horizonte Vagabundo, el volumen reúne una serie de textos personales que funcionan como un recorrido por la memoria, los vínculos, las pérdidas, las heridas y los aprendizajes que deja el paso del tiempo.

“En algún momento sentí que había llegado la hora de reunir esas cartas que nunca envié. Y no porque las hubiera escrito y guardado en un cajón, sino porque ni siquiera me había animado a poner en palabras todo lo que llevaba adentro”, cuenta Corradetti.

La diferencia es importante. No se trata de recuperar correspondencia olvidada ni de reconstruir conversaciones que quedaron inconclusas, sino de escribir aquello que durante años permaneció guardado. Ponerle palabras a lo que dolió, a lo que no se entendió en su momento, a las personas que ya no están y también a las que dejaron una enseñanza, incluso sin proponérselo.

Así aparecieron 36 cartas, escritas a lo largo de más de un año, sin un calendario rígido ni la obligación de sentarse cada día frente a una hoja en blanco. La autora dejó que los textos surgieran cuando los necesitaba o cuando encontraba la inspiración para volver sobre una historia.

“Escribí sin prisa ni pausa, en los momentos en los que necesitaba hacerlo y, otras veces, buscando inspiración. No me propuse sentarme todos los días a escribir una carta, sino que dejé que aparecieran cuando tenían que aparecer”, explica.

El resultado es un libro profundamente personal, aunque su autora no quiere que se lea únicamente como una autobiografía. Porque, detrás de cada experiencia propia, reconoce sentimientos que pueden pertenecerle a cualquiera: la dificultad de encajar, el dolor de una pérdida, las decepciones, las amistades que sostienen, los vínculos familiares, el amor y las situaciones laborales que ponen a prueba hasta al más experimentado.

“Si bien parte de mi propia experiencia, siento que muchas de las cosas que me sucedieron también les pasaron a otros”, dice. Esa es, precisamente, una de las apuestas de Cartas que no envié: que quien abra sus páginas pueda reconocer algo de su propia vida en una historia ajena.

Las cartas a la niña que fue

Entre todos los textos, hay algunos que la movilizaron especialmente. Uno de ellos está dirigido a la Cecilia de seis años, aquella nena que debió atravesar situaciones de bullying cuando todavía no existían las palabras ni las herramientas que hoy permiten hablar con mayor claridad sobre el acoso y sus consecuencias.

Corradetti era una niña de pelo corto, a la que la vestían de una manera que no respondía a los modelos femeninos que predominaban en su entorno. La confundían con un varón y esa diferencia, que hoy puede parecer insignificante, entonces se convertía en motivo de burlas.

Hay una escena que todavía recuerda. Una tía, con sarcasmo, la anotó en un concurso de trenzas. El problema era evidente: Cecilia no tenía pelo suficiente. Sin embargo, subió al escenario y participó.

“Se escucharon risas. Nadie me aplaudió”, recuerda.

Al volver sobre ese episodio, desde la perspectiva de la mujer adulta, aparece una pregunta que parece dirigida tanto a aquella niña como a quienes la rodeaban: ¿cómo nadie hizo ganar a una nena tan valiente?

La escritura le permitió mirar esa escena desde otro lugar, con la comprensión que solo puede ofrecer el tiempo. También le dio la posibilidad de reencontrarse con aquella chica que tuvo que aprender a sobreponerse a situaciones difíciles cuando todavía era demasiado pequeña para entenderlas.

“Creo que ese día marcó un antes y un después. Como si aquella Cecilia de seis años hubiera entendido, sin saberlo todavía, algo que después iba a acompañarla durante toda la vida: ‘Nenita, vas a tener que sobrevivir a muchas cosas en la vida’”, escribe.

Las cartas dirigidas a esa niña son, de alguna manera, una conversación entre dos versiones de sí misma: la que atravesó esas experiencias sin saber qué lugar ocuparía todo aquello en su historia y la mujer que hoy puede volver sobre ellas, reconocerlas y ponerlas en palabras.

No es la única vez que Corradetti mira hacia atrás. La memoria aparece en distintas formas a lo largo del libro, a veces asociada a una persona, otras a una época o a una pregunta que quedó sin respuesta.

También le escribe a su abuelo inmigrante y se pregunta por qué no le hizo más preguntas cuando todavía estaba vivo. Es una inquietud que probablemente muchos lectores reconozcan: esa conciencia tardía de que hubo conversaciones que pudieron ocurrir y que, por distintas razones, nunca sucedieron.

Hay, además, una carta a su madre, fallecida el 30 de junio de 2024. La escribió en una tarde triste, cuando el teléfono dejó de sonar y la ausencia empezó a sentirse en las pequeñas cosas cotidianas.

“Su muerte me hizo sentir que había dejado de ser importante, porque creo que a nadie le importa tanto una hija como le importa a su madre”, confiesa.

La maternidad, los hijos, las amigas, el amor y las experiencias laborales también encuentran un lugar en estas páginas. Incluso hay espacio para el humor y para una mirada sobre las costumbres de distintas generaciones, las transformaciones de la sociedad y las formas en que las personas se relacionan.

La autora también escribe a la muerte, que en cuatro oportunidades le dio la posibilidad de seguir viviendo, y al enfermero que la atendió en terapia intensiva en 2007. Aquel profesional hablaba con ella de planes futuros, sin saber que esas conversaciones se convertirían en un estímulo para recuperarse.

“Yo pensaba que, si alguien te habla de lo que vas a hacer después, es porque cree que vas a salir de terapia intensiva de pie, sana y lista para comerte el mundo”, recuerda.

No todas las cartas tienen el mismo tono ni buscan la misma respuesta. Algunas nacen de la tristeza, otras del agradecimiento y otras de una mirada irónica sobre la vida. En esa variedad también aparece la identidad de la autora, que no pretende ofrecer una versión idealizada de sí misma, sino compartir contradicciones, recuerdos y emociones.

Escribir para entenderse

La relación de Corradetti con la escritura comenzó mucho antes de su carrera periodística. Lleva un diario íntimo desde los 11 años y recuerda que, a los seis, ya escribía cartas y composiciones. La palabra escrita fue una compañía temprana, una forma de expresarse y de registrar aquello que le sucedía.

Con el tiempo, ese hábito se transformó en oficio. Estudió Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata, trabajó durante años en medios de comunicación y construyó una trayectoria que la llevó a contar historias ajenas en distintos diarios y plataformas. Actualmente vive en Mendoza, donde continúa ejerciendo el periodismo y también se desempeña como docente universitaria.

Su primer libro, Poderosas, historias de mujeres que cambiaron su mundo, reunió historias periodísticas de mujeres y marcó otro momento importante de su recorrido como narradora. En Cartas que no envié, en cambio, el punto de partida es su propia experiencia, aunque el objetivo vuelve a ser el encuentro con los demás.

“Es mi manera de expresarme, de ordenar lo que siento y también de sanar. De alguna manera, es una forma de hacer terapia gratuita”, dice sobre la escritura.

La frase resume el sentido que tiene para ella esta práctica, pero también explica por qué decidió abrir las puertas de su intimidad. Escribir para una misma no es lo mismo que permitir que otros lean esas palabras. Publicar un libro implica exponerse, aceptar que cada lector puede interpretar una experiencia desde su propia historia y dejar que aquello que nació en un espacio privado encuentre nuevos sentidos.

“Una cosa es escribir para una misma y otra muy distinta es abrir esas páginas y permitir que otros entren en ellas, con todo lo que eso implica”, reconoce.

Durante el proceso de escritura, además de recuperar recuerdos, descubrió que podía comprender mejor algunas reacciones y decisiones de su pasado. Volver sobre los párrafos le permitió mirar episodios conocidos desde una perspectiva diferente y reconocer cuánto había cambiado.

Por eso espera que los lectores no se queden solamente con sus vivencias. Le gustaría que, al cerrar el libro, alguien recuerde a una persona a la que nunca se animó a decirle algo, vuelva sobre una conversación pendiente o se reconozca en alguna de esas emociones que suelen permanecer escondidas detrás de las obligaciones cotidianas.

“Me gustaría comprobar si sucede eso que estoy convencida de que va a suceder: que los lectores se sientan identificados. Que en alguna de estas cartas encuentren algo propio, una situación que vivieron, una emoción que sintieron, alguien a quien quisieron o algo que alguna vez necesitaron decir y no pudieron”, plantea.

Una carta puede esperar toda una vida

La publicación de Cartas que no envié también representa la concreción de un proyecto que necesitó tiempo, revisiones y una decisión fundamental: empezar. Después de meses de trabajo, llegó el momento de compartir los textos con una editorial y recibir la confirmación de que el libro iba a publicarse.

Horizonte Vagabundo, una editorial de Buenos Aires, apostó por el proyecto y acompañó el proceso hasta dejarlo listo para llegar a los lectores. Para Corradetti, recibir aquella confirmación fue una de las mayores alegrías del camino.

Ahora, con el libro terminado y la presentación prevista en Bahía Blanca, aparece otra etapa: la de las lecturas, las interpretaciones y las conversaciones que puedan surgir a partir de sus páginas.

La autora no pretende dar respuestas definitivas ni ofrecer recetas para resolver las dificultades de la vida. Su invitación es más sencilla: leer, recordar, emocionarse y reconocer que muchas de las experiencias que parecen exclusivamente personales forman parte de una historia compartida.

Quizás por eso las cartas que nunca envió encontraron finalmente su destino en un libro. No necesariamente en las personas a las que estaban dirigidas, sino en quienes puedan leerlas y descubrir que también guardan palabras pendientes, recuerdos que todavía duelen o agradecimientos que nunca encontraron el momento de ser expresados.

“Todos tenemos una historia que contar y, quizás, también una carta que nunca nos animamos a enviar. Esta vez, me animé yo”, resume Corradetti.

Cartas que no envié, de Cecilia Corradetti, se presentará el jueves 19 de noviembre, a las 19, en la Biblioteca Rivadavia. Se compartirá espumante de la bodega mendocina Domaine Bousquet.