Esta empresa telefónica dejará de existir como marca en Argentina: qué pasará con sus clientes

Movistar comenzará a desaparecer como marca del mercado argentino de telecomunicaciones luego del acuerdo para transferir cerca de 6 millones de clientes de telefonía móvil y alrededor de 200.000 usuarios de internet fija a Metrotel, que utilizará Tuenti como sello comercial.

El movimiento forma parte de las condiciones establecidas para avanzar con la operación mediante la cual Telecom adquirió Telefónica de Argentina por USD 1.245 millones. Para reducir el nivel de concentración resultante de la transacción, la compañía deberá desprenderse de una parte de los usuarios y activos incorporados.

La migración hacia Tuenti se realizará de manera automática y los clientes alcanzados no deberán efectuar ningún trámite ni reemplazar la tarjeta SIM.

Además, se mantendrá la calidad de las comunicaciones y las condiciones de los planes contratados no serán modificadas de manera desfavorable. También continuarán vigentes el crédito disponible y la modalidad de pago elegida por cada usuario.

Las comunicaciones individuales comenzarán el lunes 19 de octubre y se extenderán hasta fines de noviembre. El traspaso será progresivo y se realizará por etapas.

Una vez concretado el cambio, los usuarios podrán utilizar como canales de atención la aplicación de Tuenti, el número *700, la línea 0800-321-0700 y WhatsApp al +54 9 11 2272-8588.

La operación no implica que todos los clientes actuales de Movistar pasarán a Tuenti. Telecom conservará una parte de las líneas y activos adquiridos a Telefónica, mientras que la transferencia a Metrotel estará limitada a la cartera incluida en el acuerdo de desinversión.

Tuenti volverá así a tener presencia en el mercado argentino bajo una estructura diferente. Metrotel será la encargada de brindar la infraestructura y los servicios necesarios para atender a los usuarios transferidos, con el objetivo de conformar un tercer operador de escala frente a Personal y Claro.

El 51% de Metrotel pertenece actualmente a Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, a través de Nippur Fiber Holding, mientras que el 49% restante está en manos de Beacon.

Con información de Infobae