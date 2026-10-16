Como en el lejano oeste: a caballo, baleó a un joven por un conflicto vecinal

Una disputa entre vecinos que lleva varios años terminó en un violento episodio en el barrio Villa Nocito, donde un hombre llegó a caballo, efectuó varios disparos y dejó gravemente herido a un joven de 20 años. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y las imágenes muestran al agresor mientras dispara desde el animal.

Urgente. Ana, una vecina de Villa Nocito, denuncia ahora en la radio que un joven pasó a caballo y le pegó dos tiros a su hijo. Todo quedó filmado. pic.twitter.com/FtSDcaS8kK — Germán Sasso (@SassoGerman) October 16, 2026

El hecho ocurrió el martes en el sector de Richieri al 1900 y fue denunciado públicamente por Ana, madre de la víctima, durante una entrevista en el programa "Bahía Hoy", por La Brújula 24. Poco después, Graciela Carreras, la vecina a la que señaló como responsable de haber desencadenado el enfrentamiento, se comunicó con la radio para ofrecer su versión.

Aunque ambas mujeres mantienen relatos enfrentados sobre el origen de la pelea, coinciden en identificar al hombre que llegó armado a caballo como Kevin Carreras, sobrino de Graciela.

El joven baleado, identificado como Milton, sufrió dos impactos de bala en la pierna izquierda, con fracturas de tibia y peroné. Según explicó su madre, uno de los proyectiles atravesó la extremidad y el otro quedó alojado en un hueso. Permanece internado en el Hospital Penna y necesita una intervención traumatológica.

La denuncia de Ana: "Nos tiró a matar"

Ana aseguró que los problemas comenzaron hace unos tres años, cuando Graciela se instaló en una casa ubicada delante de su propiedad. Según dijo, existe una disputa por la ocupación y titularidad del terreno. "Yo hace 18 años, casi 19, que vivo acá. A mí me lo cedieron las tías de mi hijo, el que hoy está internado", relató.

La mujer sostuvo que el martes por la mañana observó a varios jóvenes quemando cables en las inmediaciones de su domicilio y escuchó fuertes golpes provenientes de la vivienda vecina, donde, según su testimonio, se estaban realizando tareas de demolición.

Al acercarse para reclamar por los trabajos, se produjo una discusión que motivó la intervención policial.

Ana afirmó que advirtió a los efectivos sobre las amenazas que venía recibiendo y les pidió que permanecieran en el lugar porque temía que la situación se agravara. "A los 15 minutos que la Policía se fue, viene este Kevin Carreras en caballo", recordó.

De acuerdo con su relato, el recién llegado intercambió algunas palabras con los presentes y amenazó a su hijo antes de comenzar a disparar. "Él agarró y dijo 'esto se termina hoy'. Y mi hijo le dijo '¿el qué se termina?'. 'Vos te terminás', le dijo. Y nos empezó a disparar", aseguró.

La entrevistada contó que se efectuaron alrededor de cinco disparos y que algunos proyectiles impactaron contra el portón de su vivienda. "El pibe nos tiró a matar. Realmente doy gracias a Dios que mi hijo está con vida", manifestó.

También denunció que, después del ataque, continuaron las intimidaciones y que todavía no cuenta con medidas de protección. "Estoy totalmente regalada para que ellos vengan a hacer lo que quieran acá", expresó.

La situación alteró por completo la vida familiar. Ana contó que sus otros dos hijos, de 6 y 3 años, dejaron de permanecer en la vivienda por temor a nuevos episodios de violencia.

La respuesta de Graciela Carreras: "Lo que Ana dice es pura mentira"

Tras escuchar las acusaciones, Graciela Carreras se comunicó con el programa y rechazó buena parte del relato de su vecina, aunque reconoció la autenticidad de las imágenes que muestran a su sobrino disparando. "Llamo para hacer mi descargo porque lo que Ana dice es pura mentira. Sí es verdad lo del video, eso lo puedo decir que es verdad", afirmó.

Según explicó, el conflicto comenzó cuando intentó realizar modificaciones en su vivienda, una propiedad que obtuvo mediante un intercambio con su hermano.

Carreras reconoció que existe un problema con la documentación del inmueble y aseguró que inició una denuncia por estafa contra su familiar. "Mi hermano me la cambia diciendo que esa casa tenía papeles y que me los iba a conseguir con un abogado. Hace tres años que nunca están", sostuvo.

Respecto del enfrentamiento del martes, ofreció una versión opuesta a la de Ana. Afirmó que fue su vecina quien ingresó por la fuerza a su vivienda, la golpeó con una escoba y agredió a otros integrantes de su familia. "Ella entró a mi casa a golpearme, delante de mi hija de 15 años y mi hijo de 13", manifestó.

Carreras también negó haber enviado a buscar a su sobrino para que atacara a la familia de Ana. "Avisé a todas mis hermanas porque no sabía qué hacer", señaló, y aseguró desconocer quién convocó a Kevin al lugar.

Cuando le preguntaron por qué su familiar llegó montado a caballo y armado, explicó que él le insistía para que abandonara la propiedad. "Me decía nomás 'subí al caballo, tía", mencionó.

Sin embargo, ante las preguntas de los conductores, admitió la gravedad de lo sucedido y reconoció que el uso de un arma de fuego no estaba justificado.

En otro tramo de la entrevista, Carreras sostuvo que el joven posteriormente baleado habría intentado sacar un arma de su cintura y que su sobrino disparó primero. Esa afirmación corresponde exclusivamente a su versión y no fue corroborada durante la entrevista. También dijo que desde el episodio no volvió a tener contacto con Kevin y que desconoce su paradero.

Un ataque registrado en video y versiones enfrentadas

Las imágenes exhibidas durante el programa muestran a un hombre montado a caballo que lleva un arma en una de sus manos y efectúa disparos mientras se aleja del lugar. Durante ambas entrevistas, los periodistas remarcaron que, más allá de los desacuerdos sobre los acontecimientos previos, el ataque armado y las lesiones sufridas por el joven constituyen los hechos centrales.

La gravedad del episodio también fue analizada en el programa por el fiscal Christian Long consultado, quien planteó la posibilidad de que se investigue tentativa de homicidio, pero la calificación legal dependerá de las actuaciones judiciales.

Por su parte, Ana insistió en que había realizado advertencias previas y reclamó mayor protección para su familia. "Yo voy a llamar a los medios porque no le están dando importancia a mi caso", explicó sobre su decisión de hacer pública la situación.

Carreras, en tanto, sostuvo que también efectuó denuncias y que actualmente se encuentra viviendo con sus hijos en Villa Caracol.

El enfrentamiento dejó al descubierto una disputa habitacional de larga data, acusaciones cruzadas y un episodio de extrema violencia que pudo haber tenido consecuencias todavía más graves.

Mientras el joven baleado continúa su recuperación, resta esclarecer las circunstancias del ataque, determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer el paradero del hombre señalado como autor de los disparos.