La vuelta de Avenida Brasil, el furor por Patito Feo y las novedades que sacuden al espectáculo

El regreso de dos producciones que marcaron a distintas generaciones, las novedades de la televisión argentina y los conflictos sentimentales de los famosos formaron parte de la habitual columna de espectáculos de Laura Ubfal en el programa Hora Pico, por La Brújula 24.

Uno de los temas centrales fue la presentación de la segunda temporada de Avenida Brasil, la exitosa novela brasileña que volvió a captar la atención del público y que actualmente registra buenos números de audiencia en la pantalla argentina.

Ubfal contó que la cadena Globo realizó una impactante presentación de la nueva producción durante MIPCOM, el encuentro internacional de la industria audiovisual que se desarrolla en Cannes, Francia.

"Se presentaron todos los protagonistas y a lo último apareció ella, Carminha, Adriana Esteves, y fue una ovación", relató la periodista, quien destacó la repercusión que generó el encuentro.

La compañía brasileña, que celebra sus 100 años de historia, aprovechó el evento para mostrar algunas de sus principales producciones y recordar el fenómeno internacional que representó Avenida Brasil, una ficción comercializada en alrededor de 150 países.

La expectativa ahora está puesta en el estreno de su continuación y en la posibilidad de que llegue a la televisión argentina. "Yo supongo que no antes del año que viene, porque primero se va a ver en Brasil, obviamente", estimó Ubfal.

El regreso de Patito Feo y la nostalgia de una generación

Otro de los acontecimientos destacados fue el reencuentro de Laura Esquivel y Brenda Asnicar, quienes volvieron a compartir escenario en el teatro Gran Rex, en una presentación que reunió a distintas figuras vinculadas con Patito Feo.

Entre los invitados estuvieron Gastón Soffritti, Thelma Fardin y Nicole Luis, mientras que Julieta Poggio y otros participantes se sumaron a las coreografías que hicieron famosas a Las Divinas.

"Estamos en tiempos de vintage", comentó Ubfal al analizar el entusiasmo que despiertan los regresos de las ficciones juveniles.

La periodista recordó que aquellas producciones lograban una identificación muy fuerte con su público, al punto de que miles de adolescentes organizaban sus tardes para seguir cada capítulo.

"Eso es lo que hace que puedan llenar un teatro, porque viven en la memoria colectiva de la gente", explicó.

Los estrenos y la competencia por el rating

En el repaso de la programación televisiva, Ubfal mencionó las expectativas por el estreno de MasterChef Junior y la nueva competencia de los programas del fin de semana.

También adelantó que el domingo habrá una nueva eliminación en MasterChef, aunque evitó revelar el nombre del participante que dejará el certamen.

En cuanto a las mediciones de audiencia, destacó que Avenida Brasil continúa sorprendiendo con sus resultados, incluso frente a otras propuestas de la televisión abierta.

Zaira Nara, los perfumes de Wanda y un conflicto sentimental

La columna también incluyó declaraciones de Zaira Nara, quien habló sobre su reconciliación sentimental y defendió la participación televisiva de su madre, Nora Colosimo.

Según explicó Ubfal, la modelo considera que su mamá disfruta de esta nueva experiencia después de haber acompañado durante años las carreras de sus hijas.

Por otro lado, contó que Wanda Nara presentó dos nuevas fragancias, denominadas Potra y Potro, que distribuyó como obsequio entre distintas figuras del espectáculo.

Finalmente, la periodista abordó las versiones sobre una supuesta crisis entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, en las que apareció mencionado el nombre de Josefina Lynch.

Ubfal explicó que Lynch rechazó haber tenido alguna participación en un conflicto sentimental y pidió que dejaran de involucrarla en la relación.

"No sé, yo no puedo juzgar porque no la conozco", respondió la periodista ante las versiones que circularon sobre los celos de Prandi.

La participación también tuvo un momento de tristeza por el fallecimiento del meteorólogo Fernando Confessore, a los 58 años. Ubfal describió la conmoción que provocó la noticia entre sus compañeros de TN y Canal 13, donde había trabajado durante tres décadas.

"Estaban todos llorando. Es muy difícil hacer un programa así", señaló al referirse al impacto de la noticia en la señal televisiva.

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