Tapia habló sobre el FBI, defendió los ingresos de la AFA y le respondió al presidente de River

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, rompió el silencio sobre las investigaciones en Estados Unidos, las versiones que lo vinculaban con una supuesta búsqueda del FBI y los cuestionamientos a su gestión. Además, respondió a las críticas del presidente de River, Stefano Di Carlo, por los arbitrajes del fútbol argentino.

Durante una entrevista con Tomás Rebord en América TV, el dirigente defendió el manejo económico de la entidad y aseguró que las versiones sobre una eventual detención durante el Mundial 2026 nunca se concretaron.

"Decían que en marzo terminábamos en cana. Después, cuando se acercaba el Mundial, decían que no iba a poder entrar a Estados Unidos y que, si entraba, me iban a meter preso", recordó.

En ese sentido, señaló que también circularon versiones sobre una posible intervención del FBI durante la final de la Copa del Mundo. "Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final y yo estaba lo más bien", expresó.

"Pasó marzo, julio, agosto, pasó todo y yo estoy acá", remarcó Tapia, quien además sostuvo que no tiene inconvenientes con que se investiguen las operaciones comerciales de la entidad. "Si tienen que investigar, que investiguen", afirmó.

Las actuaciones judiciales en Estados Unidos están vinculadas con los negocios internacionales de la AFA y los contratos de comercialización de derechos. Las citaciones conocidas hasta el momento no equivalen, por sí mismas, a una imputación contra Tapia.

La defensa de los ingresos de la AFA

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la administración de los recursos económicos de la entidad.

Tapia aseguró que, cuando asumió la presidencia en 2017, encontró una institución con graves problemas financieros, deudas con los clubes y más de 350 juicios pendientes.

Según explicó, en aquel momento la AFA había recibido adelantos por 5 millones de euros de Adidas y otros 16,5 millones de los propietarios de los derechos de televisación.

El dirigente sostuvo que una de sus primeras decisiones fue modificar los acuerdos comerciales para incrementar los ingresos de la asociación.

"Los ingresos de AFA son el 70% para AFA y el 30% para el que vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés", aseguró.

Con esas declaraciones, Tapia apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni, quien mantuvo contratos vinculados con la comercialización internacional de los derechos de la Selección argentina y promovió denuncias judiciales.

El titular de la AFA consideró que las investigaciones deben determinar si los fondos correspondientes a la entidad efectivamente ingresaron a sus cuentas.

También manifestó su intención de que las actuaciones judiciales concluyan cuanto antes.

"Ojalá que terminen rápido las investigaciones y las denuncias. Es lo que más queremos", sostuvo.

La respuesta a River: "Para discutir la gestión, armá una lista y que te voten"

Tapia también se refirió a las críticas de Stefano Di Carlo, presidente de River, quien cuestionó duramente los arbitrajes después de la derrota de su equipo por 1 a 0 frente a Boca en el último Superclásico.

Tras aquel encuentro, el dirigente millonario había denunciado públicamente que los errores arbitrales beneficiaban reiteradamente a los mismos equipos y cuestionado el rumbo del fútbol argentino.

Consultado por esas declaraciones, Tapia aseguró que mantiene una buena relación institucional con River, aunque dejó en claro que no comparte la postura de su presidente.

"Con Di Carlo, cero problema. Es presidente de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y no lo discuto, lo eligieron los socios. Tiene su forma de pensar y yo la mía", manifestó.

Además, aseguró que está dispuesto a reunirse con el dirigente si existe interés en conversar.

Sin embargo, lanzó una respuesta directa a quienes cuestionan su conducción: "Para discutir la gestión, armá una lista y que te voten".

El presidente de la AFA también defendió los formatos de competencia implementados durante su administración, al considerar que brindaron mayores oportunidades a instituciones que anteriormente tenían pocas posibilidades de competir por títulos.

"No puede ser que siempre pierdan por los árbitros"

En relación con las polémicas arbitrales, Tapia planteó que los clubes también deben analizar sus propios errores deportivos antes de responsabilizar a los jueces o a las autoridades de la AFA.

"No puede ser que siempre pierdan por los árbitros o por el presidente de la AFA", cuestionó. En ese sentido, sostuvo que los resultados también dependen de las decisiones de los entrenadores y del desempeño de los futbolistas. "Yo no pateo los penales y cuando se erran un gol abajo del arco, no es mi culpa", agregó.

Finalmente, el dirigente defendió su continuidad al frente de la asociación y recordó los títulos conseguidos por la Selección argentina durante los últimos años.

También se refirió a los insultos que recibe desde distintas tribunas y contó que su madre, de 90 años, suele tomarse con humor los cánticos que hacen referencia a ella.

De esta manera, Tapia volvió a respaldar su gestión al frente de la AFA y dejó en claro que no piensa modificar su postura frente a los cuestionamientos, tanto por las investigaciones económicas como por las controversias que rodean a los arbitrajes y la organización del fútbol argentino.