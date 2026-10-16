El futuro llegó: Tesla presentó un auto que vuela y la demostración asombra al mundo

La compañía Tesla, dirigida por Elon Musk, presentó una nueva versión de su superdeportivo eléctrico Roadster y sorprendió al mundo con una demostración en la que el vehículo consiguió elevarse del suelo, girar en el aire y aterrizar mediante un sistema de propulsión inspirado en la tecnología espacial.

La exhibición se realizó en un centro de pruebas de SpaceX en Texas, Estados Unidos, y permitió observar algunas de las capacidades del prototipo, que busca combinar las prestaciones de un automóvil deportivo con maniobras aéreas hasta ahora reservadas a otras clases de vehículos.

Según informó Cadena 3, durante la presentación el Roadster circuló boca abajo sobre una rampa gracias a un sistema de succión, realizó un giro en el aire y aterrizó con asistencia de propulsores integrados.

El dispositivo utiliza tecnología de gas frío desarrollada junto con SpaceX, la empresa aeroespacial de Musk. A diferencia de un avión convencional, el vehículo no depende de alas para elevarse, sino de mecanismos que generan el impulso necesario para separarse momentáneamente del suelo.

Sin embargo, la demostración no significa que Tesla haya desarrollado un automóvil capaz de realizar vuelos prolongados o circular libremente por el espacio aéreo. Por ahora, las maniobras corresponden a un prototipo experimental y todavía existen importantes desafíos técnicos y regulatorios.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la aceleración anunciada por Musk, quien aseguró que el nuevo Roadster podrá pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo y superar los 370 kilómetros por hora de velocidad máxima.

La presentación también marcó un nuevo capítulo para un proyecto anunciado originalmente en 2017, cuyo lanzamiento sufrió sucesivas postergaciones.

Cuánto costará y cuándo llegará al mercado

Tesla proyecta comenzar la producción del nuevo Roadster en 2028, aunque todavía no se conoce el precio definitivo de comercialización.

La propuesta contempla distintas configuraciones. La denominada Performance requiere una reserva de 50.000 dólares, mientras que la versión Thrust, equipada con propulsores especiales para mejorar la aceleración, exige un depósito de 250.000 dólares.

Además, la empresa presentó una variante denominada Rocket, diseñada para un solo ocupante y disponible únicamente por invitación, que incorpora un sistema más avanzado de propulsión.

Esta última configuración no cuenta con autorización para utilizar sus capacidades aéreas en la vía pública, una de las principales limitaciones que deberá superar la compañía si pretende transformar la exhibición tecnológica en un producto comercial.

El nuevo Roadster aparece en un momento en que Tesla también concentra sus esfuerzos en la inteligencia artificial, la conducción autónoma y el desarrollo de robots humanoides.

Aunque todavía faltan años para comprobar si el proyecto puede llegar efectivamente a los consumidores, las imágenes de un automóvil eléctrico realizando maniobras aéreas volvieron a colocar a Musk en el centro de la atención internacional.