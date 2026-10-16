Canal Maldonado: colocan un nuevo puente y avanzan hacia la demolición de una histórica obstrucción

La construcción del nuevo Canal Maldonado sumó un avance importante con el izaje de un puente metálico ferroviario en el sector de la vía Neuquén, a pocos metros de la calle Don Bosco. La intervención forma parte de las obras financiadas por el gobierno provincial para mejorar el sistema de drenaje de Bahía Blanca.

La Municipalidad informó que la nueva estructura permitirá establecer un desvío ferroviario para mantener la circulación de los trenes mientras se realizan los trabajos previstos sobre el actual cruce del canal.

Seguimos avanzando en la construcción del nuevo Canal Maldonado con inversión del gobierno provincial 🏗️



Concretamos un paso fundamental: el izaje de un puente metálico ferroviario en la vía Neuquén y el Canal, a metros de la calle Don Bosco. ✔️



ℹ️ Este nuevo puente, servirá… pic.twitter.com/wokduaBnEm — Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) October 15, 2026

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, explicó que la colocación del puente representa una etapa necesaria para avanzar con la demolición de la antigua estructura ferroviaria, considerada una de las principales obstrucciones hidráulicas de ese sector.

"Esto nos va a dar la posibilidad de desafectar la vía en la que estamos parados y poder proceder a la demolición del antiguo puente ferroviario, que es una obstrucción hidráulica histórica que hubo en el Canal Maldonado", señaló.

Según precisó, la estructura existente reduce un 40% la capacidad de escurrimiento de ese tramo, una limitación que se busca eliminar mediante las obras de reconstrucción.

El funcionario destacó que el nuevo puente forma parte del desvío que se ejecuta actualmente para garantizar la continuidad del transporte ferroviario sin interferir con tareas de ampliación y adecuación hidráulica. "Es un paso fundamental en la construcción del nuevo Canal", sostuvo Trankels durante una recorrida por el lugar.

La intervención se inscribe en el proyecto de transformación del canal, infraestructura central para el drenaje pluvial de la ciudad, cuya capacidad de evacuación resulta fundamental ante episodios de lluvias intensas.

Desde el Municipio destacaron la continuidad de los trabajos y el acompañamiento económico de la Provincia para concretar las distintas etapas de la obra. "Bahía Blanca sigue poniéndose de pie, inversión de la Provincia sostenida, inversión del Municipio, vamos a salir adelante", concluyó Trankels.