Allanaron la casa del "cowboy" de Villa Nocito: identificaron al caballo

La investigación por el violento ataque a tiros ocurrido en Villa Nocito sumó novedades en las últimas horas. La Policía allanó la vivienda del hombre señalado como autor de los disparos, identificó al caballo utilizado durante el episodio y secuestró prendas de vestir que coincidirían con las que llevaba el agresor.

El procedimiento se realizó en el marco de la causa iniciada después de que un joven de 20 años fuera baleado el martes por la mañana, en medio de un conflicto vecinal de larga data en el sector de la calle Richieri al 1900.

Durante dicho operativo, los investigadores lograron identificar al animal que aparece en las imágenes de una cámara de seguridad y hallaron indumentaria de características similares a la utilizada por el hombre que efectuó los disparos.

Estos elementos serán importantes para avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes.

El episodio había sido dado a conocer por La Brújula 24, luego de que Ana, madre del herido, relatara en el programa Bahía Hoy los problemas que mantenía desde hacía unos tres años con una vecina.

Según su testimonio, la discusión se produjo cuando reclamó por trabajos que se estaban realizando en una vivienda lindera. La situación derivó en la intervención policial, aunque, después de que los efectivos se retiraran, apareció un hombre montado a caballo que comenzó a disparar.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y muestra al jinete empuñando un arma de fuego mientras se aleja del lugar.

El atacante fue identificado por la denunciante como Kevin Carreras, el sobrino de Graciela Carreras, la mujer con la que mantiene el enfrentamiento por cuestiones relacionadas con la ocupación de las viviendas.

El joven baleado, identificado como Milton, recibió dos impactos en la pierna izquierda y sufrió fracturas de tibia y peroné, por lo que debió ser internado en el Hospital Penna. "El pibe nos tiró a matar. Realmente doy gracias a Dios de que mi hijo está con vida", había expresado su madre durante la entrevista radial.

Por su parte, Graciela Carreras también habló en Bahía Hoy y ofreció una versión diferente sobre el origen del enfrentamiento. Aunque rechazó las acusaciones de su vecina, reconoció que el hombre que aparece en el video efectuando los disparos es su sobrino. La mujer dijo que desconocía su paradero y contó que no había vuelto a comunicarse con él después del episodio.