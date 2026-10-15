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Un jubilado terminó en el hospital después de un choque entre dos autos
Ocurrió en la esquina de Parera y Fragata Sarmiento. Se trata de un hombre de 84 años que sufrió lesiones leves y fue trasladada al Hospital Español.
Un hombre de 84 años debió ser trasladado al Hospital Español luego de un choque entre dos vehículos ocurrido este jueves en la intersección de las calles Parera y Fragata Sarmiento.
El accidente fue protagonizado por una Volkswagen Saveiro que circulaba por Parera y un Chevrolet Corsa que transitaba por Fragata Sarmiento. Como consecuencia del impacto, un hombre de 84 años que viajaba en el Corsa sufrió un cuadro de nervios y un pico de presión arterial, por lo que fue asistido en el lugar.
Según las primeras informaciones, el hombre presentaba lesiones leves y se encontraba, en principio, fuera de peligro. De todas maneras, se dispuso su traslado al Hospital Español para una evaluación médica.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito y de la guardia de Defensa Civil, que intervinieron para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular.
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