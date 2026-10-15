Preocupación por Lautaro: sufrió una lesión muscular y podría estar varias semanas afuera

Malas noticias para Lautaro Martínez y el Inter de Milán. El delantero bahiense sufrió una lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo y deberá permanecer alejado de las canchas mientras avanza su recuperación.

La noticia fue confirmada este jueves por el club italiano, luego de que el capitán del equipo fuera sometido a una serie de estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano.

Los exámenes detectaron una molestia muscular en la zona afectada, aunque todavía no se estableció oficialmente cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Según informó el sitio especializado Goal, la recuperación de una lesión de estas características podría demandar entre dos y tres semanas, aunque dependerá de la evolución del futbolista.

De esta manera, el bahiense se perderá el encuentro del próximo sábado ante Bolonia, por la Serie A, y también está en duda su presencia en los compromisos siguientes.

Uno de los principales interrogantes pasa por el clásico frente al Milan, previsto para el 31 de octubre, una fecha que aparece como posible objetivo para su regreso.

La lesión llega en un momento complicado para el Inter, que viene de perder 4 a 3 ante Brujas por la Champions League, pese a los dos goles convertidos por Lautaro.

Ahora, el cuerpo médico seguirá de cerca su evolución para determinar cuándo podrá volver a entrenarse y quedar nuevamente a disposición del entrenador Cristian Chivu.