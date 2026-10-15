ABSA explicó cómo avanzan los trabajos programados en el Acueducto Brandsen

La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que desde la medianoche de este jueves avanzan los trabajos programados sobre el acueducto Brandsen-Undiano, que provocan baja presión y falta de agua en distintos sectores de Bahía Blanca.

Las tareas se desarrollan sobre calle Brandsen, entre San Martín y Dorrego, como parte de la obra de rehabilitación del conducto que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (Dipac).

Según indicó la prestataria, los trabajos se extenderán durante toda la jornada de este jueves y continuarán mañana, viernes 16 de octubre.

Para garantizar la seguridad y el avance de las tareas, fue necesario realizar maniobras sobre la red de distribución que afectan el abastecimiento en el centro, macrocentro y los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

Además, ABSA confirmó que se realizan trabajos simultáneos de recambio de cañerías en otros sectores de la ciudad. Estas intervenciones tienen lugar en las intersecciones de Garibaldi y Drago, Drago y Piedrabuena, y Washington y Sócrates.

Como consecuencia, también se registrarán inconvenientes con el suministro de agua en sectores de Villa Mitre y Tiro Federal cercanos a los puntos donde se desarrollan las tareas.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios que todavía cuentan con servicio que reserven el agua de red para consumo e higiene esencial y otras tareas impostergables, hasta que se normalice el abastecimiento.

Por el momento, ABSA no precisó un horario para la restitución total del servicio, que dependerá de la finalización de los trabajos programados.