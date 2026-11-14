Violento choque en Grünbein: un auto de colección quedó destrozado y dos personas fueron hospitalizadas

Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado en la rotonda de Grünbein, donde chocaron dos vehículos y dos personas mayores debieron ser trasladadas al hospital.

De acuerdo con la información recibida por La Brújula 24, el siniestro involucró a un Chevrolet Spin y un automóvil de colección, un Gordini, cuyos ocupantes se dirigían hacia Monte Hermoso.

El impacto fue de gran magnitud y provocó importantes daños en el vehículo antiguo, en el que viajaban un hombre y una mujer de edad avanzada.

Ambos fueron asistidos por personal de emergencias y posteriormente trasladados a distintos hospitales, uno al italiano y otro al Municipal, para una evaluación médica. Por el momento, no trascendieron precisiones sobre la gravedad de sus lesiones.

En tanto, el conductor de la Chevrolet Spin recibió atención de una ambulancia en el lugar y, según los primeros datos, no presentaba heridas de consideración.

Una de las particularidades del accidente es que el automóvil de colección se dirigía hacia Monte Hermoso, donde este sábado se desarrolla la 29ª edición del Rally Austral, una competencia de regularidad que reúne a vehículos clásicos de distintas épocas.

Las circunstancias en las que se produjo el choque todavía no fueron establecidas y se aguarda información oficial para conocer mayores detalles del accidente y el estado de salud de las personas hospitalizadas.

NOTICIA EN DESARROLLO