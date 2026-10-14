La región
Realizan trabajos sobre la Ruta 3 en Dorrego y piden circular con precaución
Vialidad Nacional informó que se ejecutan tareas de reparación de calzada y mantenimiento de banquinas en distintos sectores de la traza.
Vialidad Nacional informó este miércoles que se llevan adelante trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del partido de Coronel Dorrego, por lo que solicitó a los conductores circular con precaución.
Una de las intervenciones se desarrolla en el kilómetro 590, donde personal del organismo supervisa tareas de reparación de la calzada ejecutadas por la empresa concesionaria Corredores Viales del Sur (Corresur).
Además, se realizan trabajos de corte de pasto de manera manual y con tractores en banquinas y sectores correspondientes a la zona de camino.
Desde Vialidad Nacional advirtieron que hay agentes y maquinaria operando sobre la ruta y sus márgenes, por lo que recomendaron reducir la velocidad y extremar las medidas de seguridad al atravesar los sectores intervenidos.
Realizan trabajos sobre la Ruta 3 en Dorrego y piden circular con precaución
Comienzan a medianoche obras que afectarán el servicio de agua en una amplia zona de la ciudad
Se espera un jueves nublado, húmedo e inestable
Una mujer cayó de un edificio en pleno centro y fue trasladada en código rojo
Financiamiento universitario: la Justicia impuso una multa diaria al Gobierno por incumplir una medida cautelar
Más Leídas
-
Deportes14 horas ago
Murió Jorge "Roña" Castro luego de descompensarse en un bingo
-
Noticias B13 horas ago
Barrio 9 de Noviembre: arrestan a cuatro jóvenes por circular armados en un auto
-
Noticias B21 horas ago
Cuánto necesitó una familia bahiense en septiembre para no ser considerada pobre
-
Noticias B11 horas ago
Impactante choque en pleno centro entre dos autos: uno terminó sobre la vereda
-
Destacada A3 horas ago
Una mujer cayó de un edificio en pleno centro y fue trasladada en código rojo
-
Noticias B6 horas ago
Grünbein: detuvieron a un joven con herramientas robadas en una obra en construcción
-
La región7 horas ago
Patagones: un alumno de 13 años llevó una pistola en su mochila a una escuela
-
Noticias B10 horas ago
Suárez: vendía cocaína a media cuadra de un destacamento policial y quedó detenido