Realizan trabajos sobre la Ruta 3 en Dorrego y piden circular con precaución

Vialidad Nacional informó este miércoles que se llevan adelante trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del partido de Coronel Dorrego, por lo que solicitó a los conductores circular con precaución.

Una de las intervenciones se desarrolla en el kilómetro 590, donde personal del organismo supervisa tareas de reparación de la calzada ejecutadas por la empresa concesionaria Corredores Viales del Sur (Corresur).

Además, se realizan trabajos de corte de pasto de manera manual y con tractores en banquinas y sectores correspondientes a la zona de camino.

Desde Vialidad Nacional advirtieron que hay agentes y maquinaria operando sobre la ruta y sus márgenes, por lo que recomendaron reducir la velocidad y extremar las medidas de seguridad al atravesar los sectores intervenidos.