EE.UU. suspendió los vuelos en todo el país: la segunda interrupción de este tipo desde el 11-S

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión de todos los despegues en el país debido a graves fallas en las comunicaciones del sistema de control de tránsito aéreo. La medida, adoptada por razones de seguridad, permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

La disposición permite que los aviones que ya se encuentran en vuelo aterricen normalmente, mientras que las llegadas internacionales serán evaluadas individualmente. La interrupción comenzó inicialmente en Chicago, pero posteriormente se extendió a todo el territorio estadounidense.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la FAA trabajan para identificar el origen del problema y prometió informar cualquier novedad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, intentó llevar tranquilidad y descartó, por el momento, indicios de un ataque deliberado.

"No hay indicios de que se trate de un ataque malintencionado contra nosotros. Por ahora, solo se trata de una interrupción en las telecomunicaciones", aseguró.

También advirtió que "no se va a resolver en una hora" y remarcó: "Esto no es otro 11-S. Esto es una interrupción en las telecomunicaciones".

La situación generó incertidumbre entre pilotos y controladores. En aeropuertos como Dallas-Fort Worth y Seattle-Tacoma, las tripulaciones recibieron instrucciones de permanecer en tierra sin información precisa sobre cuándo podrían reanudarse las operaciones.

Según la plataforma de seguimiento Flighty, más de 30.000 vuelos estaban programados para el resto de la jornada cuando comenzó la paralización nacional.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros consultar directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a las terminales, ante la posibilidad de importantes demoras y cancelaciones durante el fin de semana.

American Airlines anticipó alteraciones en su programación, aunque aclaró que las aeronaves actualmente en vuelo continuarán hacia sus destinos.

El episodio recuerda a enero de 2023, cuando una falla informática obligó a suspender temporalmente los despegues nacionales durante casi dos horas.

Con información de Infobae