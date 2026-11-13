Bahía en alerta naranja: el meteorólogo de La Brújula 24 actualizó el pronóstico

Bahía Blanca y la región continúan bajo alerta naranja por tormentas fuertes durante la mañana de este viernes, aunque se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar a partir del mediodía, según anticipó Leonardo De Benedictis, meteorólogo de La Brújula 24.

El especialista explicó que las precipitaciones de variada intensidad siguen afectando a amplios sectores de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, mientras que Bahía Blanca, hasta el momento de su reporte, había evitado los fenómenos de mayor intensidad.

"Hemos tenido algunos desarrollos puntuales, pero por ahora la región de Bahía y la zona en general vienen zafando bastante de las tormentas más fuertes", señaló. Sin embargo, advirtió que el riesgo todavía no terminó y que durante las próximas horas pueden registrarse tormentas de importancia. "Todavía estamos bajo la influencia de estas tormentas que, insisto, pueden llegar a ser todavía bastante importantes", remarcó.

De Benedictis indicó que la inestabilidad podría prolongarse durante toda la mañana, aunque desde el mediodía se espera una mejora progresiva, con fenómenos cada vez más aislados y el desplazamiento del sistema hacia otras zonas. "El alerta naranja todavía está vigente en la región. Probablemente empiece a perder un poco de intensidad y pase a amarillo y después, con el transcurso del día, ya se vaya disipando", sostuvo.

En cuanto a las temperaturas, el meteorólogo anticipó que este viernes estará caracterizado por abundante nubosidad y valores térmicos inferiores a los registrados en las últimas jornadas. La máxima se ubicará entre los 26 y 28 grados, con viento predominante del este, que por momentos rotará al sudeste y noreste. Esa circulación impedirá un aumento más marcado de la temperatura.

Para el sábado, el pronóstico indica una mejora de las condiciones, sin lluvias, aunque todavía podría registrarse nubosidad variable. El viento del sector sur cobrará protagonismo, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora.

Esta situación provocará un descenso térmico, con una mínima estimada entre los 14 y 15 grados y una máxima de 23 a 24 grados. Finalmente, el domingo se presentará soleado, con una mañana fresca y una temperatura mínima cercana a los 10 grados. Durante la tarde, en tanto, el termómetro volverá a subir hasta alcanzar aproximadamente los 27 grados.

De Benedictis insistió en que, pese a la mejora prevista para las próximas horas, es importante mantener las precauciones durante la mañana de este viernes ante la posibilidad de tormentas fuertes en la ciudad y localidades de la zona.