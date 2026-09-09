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Comenzaron las tareas de mantenimiento en el puente Bailey de la Ruta 3: hay tránsito asistido
Los trabajos se llevan adelante a la altura del kilómetro 692, sobre el arroyo Maldonado. Los vehículos son derivados por el puente de hormigón, donde continúa vigente una limitación de carga.
Vialidad Nacional confirmó este miércoles el inicio de las tareas de mantenimiento en el puente Bailey ubicado sobre el arroyo Maldonado, en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 692.
Como consecuencia de los trabajos, el tránsito circula de manera asistida por el puente de hormigón ubicado en el mismo sector, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal.
La intervención había sido anunciada para este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, entre las 9 y las 17.
Desde Vialidad Nacional recordaron además que continúa vigente la limitación de carga sobre el puente de hormigón. El peso máximo permitido es de 40 toneladas, mientras que la carga máxima autorizada es de 11 toneladas por eje.
El operativo de tránsito cuenta con la colaboración de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Bahía Blanca y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento previstas sobre la estructura Bailey, mientras el tránsito pesado y liviano es canalizado de manera controlada por el puente paralelo.
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