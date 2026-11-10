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Dorrego: murió el dueño de un campo tras ser embestido por un toro
Tenía 81 años y la familia había perdido contacto con él desde el domingo.
Un hombre de 81 años fue encontrado sin vida este lunes en un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 621 de la Ruta Nacional 3. La autopsia determinó que falleció como consecuencia de lesiones compatibles con la embestida de un toro.
La víctima fue identificada como Carlos Narciso Castiñeira, propietario del campo situado en la zona rural de Coronel Dorrego. Su hija alertó a las autoridades luego de que no pudiera comunicarse con su padre desde el domingo.
Al acercarse al establecimiento, la mujer encontró la camioneta de su padre sobre el final de la parcela y, junto al vehículo, el cuerpo del hombre ya sin vida.
Personal policial acudió al lugar y constató el fallecimiento. Inicialmente se observó que tenía un golpe en la zona parietal izquierda, compatible con el impacto de un animal, que se encontraba junto al cuerpo cuando llegaron los efectivos.
La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un hemoneumotórax (acumulación simultánea de aire y sangre entre los pulmones y la pared del tórax) y un traumatismo de tórax, lesiones compatibles con una embestida de un animal bovino.
En la investigación interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego, que dispuso las actuaciones correspondientes. La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte.
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