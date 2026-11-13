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Fuertes ráfagas de viento derribaron un árbol: cayó arriba de un auto
El ejemplar quedó atravesado sobre toda la calzada. Personal de Defensa Civil y Parques Municipales trabaja en el lugar.
Las fuertes ráfagas de viento que se registraron durante las últimas horas en Bahía Blanca provocaron la caída de un árbol sobre un automóvil en Moreno al 200.
El ejemplar quedó atravesado, cruzado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir completamente el tránsito vehicular en ese sector. En el lugar trabajan efectivos de Defensa Civil y personal de Parques Municipales, que llevan adelante las tareas necesarias para retirar el árbol y despejar la calle.
El incidente se produjo en medio de las condiciones de inestabilidad meteorológica que afectan a Bahía Blanca y la región, con tormentas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento registradas durante las últimas horas.
Por el momento, no se informó si hubo personas heridas ni la magnitud de los daños ocasionados al vehículo. Mientras continúan los trabajos, se recomienda a los automovilistas evitar el sector y utilizar vías alternativas.
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