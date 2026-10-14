Comienzan a medianoche obras que afectarán el servicio de agua en una amplia zona de la ciudad

El servicio de agua en más de 10 barrios de la ciudad se verá afectado desde la medianoche de este jueves, cuando la empresa prestadora comenzará trabajos sobre el Acueducto Brandsen.

Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que desde las cero horas del jueves 15, y durante el viernes 16, se realizarán las tareas de reacondicionamiento sobre el Acueducto de 820 milímetros de calle Brandsen-Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación de este conducto que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

Detallaron que los trabajos se ejecutarán en calle Brandsen, en el tramo comprendido entre San Martín y Dorrego, y que para "garantizar el progreso y seguridad de lo programado, se realizarán maniobras sobre la red de agua que ocasionarán baja presión y/o falta de suministro de agua".

Los sectores afectados serán centro, macrocentro y los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

La empresa recomendó realizar reservas domiciliarias de agua para cuando se produzca la afectación y hacer uso de ellas únicamente para hidratación y tareas impostergables, hasta la normalización del suministro.

En cuanto a la circulación por la zona donde se realizarán los trabajos, desde la Municipalidad informaron que se realizarán las siguientes interrupciones de tránsito:

*Desde las 22 hs y por 48 horas, cerrada al tránsito:

-Brandsen, entre las vías de FFCC y Dorrego. Brandsen estará habilitado entre Corrientes y las vías, solo para el Hotel Los Merinos y la estación de servicio La Celina.

-Brandsen, entre Soler y San Martín.

*Desde las 22 hs y por aproximadamente 12 horas: reducción de calzada en calle Soler y su intersección con Brandsen, por acceso a cámara de pluvial ubicada en el centro de la intersección.

Por otro lado, ABSA también informó que para el mismo jueves se han programado trabajos sobre la red de agua como parte del avance del recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC en Bahía Blanca.

Esas tareas se ejecutarán en las intersecciones de las calles Garibaldi y Drago, Drago y Piedrabuena, y Washington y Sócrates. Durante los trabajos se afectará el suministro en los barrios Villa Mitre y Tiro Federal en la zona aledaña.