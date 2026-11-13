El costo de hacer asado en Bahía acumula una suba del 29,5% en el último año

El costo de preparar un asado para seis personas en Bahía Blanca registró un incremento del 1% durante octubre, de acuerdo con el índice que elabora el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba).

La variación interanual se ubicó en el 29,5%, mientras que el incremento acumulado en los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 13,4%.

Puntualmente, el indicador mostró una desaceleración respecto de septiembre, cuando había registrado una suba del 1,6%.

El aumento estuvo explicado principalmente por el pan, que registró un incremento del 8,7%, seguido por el vino (3,6%), la cerveza (2,5%) y el fiambre (1,8%).

También se observaron subas en las bebidas sin alcohol (1,3%), las verduras (0,8%) y la carne (0,7%).

En sentido contrario, el chorizo registró una baja del 1,1% y la leña retrocedió un 3,1%, lo que contribuyó a moderar el incremento general del indicador.

El índice Asado del Creebba tiene como objetivo medir mensualmente la evolución del costo de elaboración de un asado para seis personas adultas, considerando los principales alimentos, bebidas e insumos necesarios para su preparación.