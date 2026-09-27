Ruta 3: un camionero tresarroyense volcó el acoplado cargado con cereal

Un acoplado cargado con cereal volcó durante la noche del sábado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 555, en jurisdicción de Aparicio.

Tal como informó LU24, el hecho se registró alrededor de las 23, cuando un camión Mercedes Benz que circulaba en sentido Tres Arroyos-Bahía Blanca realizó una maniobra al descender hacia la banquina y, por causas que se intentan establecer, terminó con el acoplado volcado sobre la cinta asfáltica.



El transporte era conducido por Darío Rodríguez, de 47 años y domiciliado en Tres Arroyos, quien afortunadamente resultó ileso.

Como consecuencia del vuelco, parte de la carga quedó esparcida sobre la ruta y generó una obstrucción parcial de la calzada. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Oriente, con colaboración de personal de Coronel Dorrego, que llevaron adelante tareas de remoción del cereal y limpieza del sector.



Además, efectivos policiales desplegaron un operativo de seguridad vial para ordenar la circulación mientras se desarrollaban los trabajos.