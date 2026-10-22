Identifican a los autores del brutal ataque a una yegua en Dorrego

La Justicia identificó a los presuntos autores del brutal ataque contra una yegua en Coronel Dorrego, que sufrió múltiples heridas y debió recibir 144 puntos de sutura. El animal continúa recuperándose bajo tratamiento veterinario.

El episodio ocurrió la semana pasada en la zona de quintas de aquella localidad y, según las primeras informaciones, habría estado relacionado con una presunta venganza luego de una discusión entre vecinos.

La víctima es una yegua tobiana colorada conocida como Gorda, que sufrió profundos cortes en varias partes del cuerpo y una fractura en el hocico producto de un golpe con un elemento contundente.

Según informó La Voz del Pueblo, una proteccionista que sigue de cerca su evolución aseguró que el animal permanece medicado y recibe atención permanente de la familia que lo tiene a su cuidado. "Está con antibióticos y calmantes. La fui a ver el martes y tiene todas las heridas curadas. El dueño dice que le pusieron 144 puntos de sutura, sufrió cortes de cartílagos", relató.

La mujer explicó además que las heridas de la cara requieren cuidados especiales para evitar complicaciones durante el proceso de cicatrización.

La agresión también provocó una fractura en el hocico de la yegua y, durante las curaciones, el animal llegó a expulsar pequeños fragmentos óseos a través de la nariz.

Pese a la gravedad de las lesiones, su evolución es favorable, aunque el propietario manifestó preocupación por la pérdida de peso que presenta. "Lo que nosotros podemos decir es que está cuidada y mimada por la familia que la tiene a cargo", expresó la proteccionista.

Mientras tanto, la investigación judicial avanza bajo la órbita de la UFIJ Nº 9, con intervención del Equipo de Maltrato Animal de la Fiscalía General bahiense, a cargo de Santiago Garrido.

En el marco de la causa se realizaron dos allanamientos, durante los cuales los investigadores secuestraron prendas de vestir con manchas de sangre y celulares que serán sometidos a peritajes. Los sospechosos ya fueron identificados dentro del expediente judicial, aunque hasta el momento no se ordenaron detenciones.