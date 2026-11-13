Martín Fierro de Cable: Eduardo Feinmann ganó el Oro y A24 fue el gran protagonista de la noche

Eduardo Feinmann se quedó con el Martín Fierro de Oro en la ceremonia de los premios Martín Fierro de Cable 2026, que se realizó este jueves por la noche en el Goldencenter de Buenos Aires, con la participación de las principales figuras del periodismo y la televisión argentina.

La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reconoció a los programas y profesionales que se destacaron durante 2025. La conducción estuvo a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

Feinmann fue el gran protagonista de la ceremonia, ya que además del máximo reconocimiento obtuvo la estatuilla a mejor conducción masculina por su trabajo en el noticiero de A24.

👉 MARTÍN FIERRO DE ORO: EDUARDO FEINMANN #MFCable EduardoFeinmann #MartínFierrodeOro https://t.co/Oq7fZe34ov — A24.com (@A24COM) November 13, 2026

"Es un honor y una gran responsabilidad", expresó el periodista al recibir el Oro, antes de reivindicar el ejercicio del periodismo y su compromiso de incomodar al poder.

👉 MEJOR PROGRAMA DE ENTREVISTAS: MARTÍN FIERRO DE CABLE 2026 #MFCable LuisNovaresio Mejorprogramadeentrevistas https://t.co/TliadIVzxp — A24.com (@A24COM) November 13, 2026

A24 fue una de las señales más destacadas de la noche. Además de los reconocimientos a Feinmann, consiguió premios por los programas WiFi, de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti; Luis Novaresio Entrevista y su producción integral. También fueron distinguidos Marina Calabró y Pablo Rossi, mientras que el canal fue elegido como mejor señal de noticias.

👉 MEJOR CONDUCCIÓN FEMENINA: MARTÍN FIERRO DE CABLE 2026 #MFCable MarinaCalabró Mejorconducciónfemenina https://t.co/BiQUIPnsNj — A24.com (@A24COM) November 13, 2026

Por su parte, Ariel Tarico obtuvo dos estatuillas, una por su labor humorística y otra por Tarico Fake News. Entre los premiados también figuraron Rosario Ayerdi, Alejandra Peñalva y el equipo de TN Deportivo.

😂 LABOR HUMORÍSTICA: MARTIN FIERRO DE CABLE 2026 #MFCable ArielTarico https://t.co/9vwvmbVLGd — A24.com (@A24COM) November 13, 2026

En el ámbito deportivo, Paso a paso, de TyC Sports, fue reconocido como mejor programa, mientras que Diego Latorre y Sebastián "Pollo" Vignolo compartieron el premio a la labor periodística deportiva.

👉 LA TV DE CABLE RECONOCE A EDUARDO EURNEKIAN, UN VISIONARIO DE LOS MEDIOS #MFCable EduardoEurnekian https://t.co/TH6R84KNya — A24.com (@A24COM) November 13, 2026

La ceremonia también tuvo momentos emotivos, entre ellos un homenaje al empresario Eduardo Eurnekian por su aporte al desarrollo de la televisión por cable y un segmento dedicado a recordar a distintas personalidades de los medios y el espectáculo que fallecieron.

👉 IN MEMORIAM: MARTÍN FIERRO DE CABLE 2026 #MFCable #Inmemoriam https://t.co/G9BKCS15ff — A24.com (@A24COM) November 13, 2026

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2026: