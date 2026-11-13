Impresionante explosión de un caño de gas en Buenos Aires: un muerto y 30 heridos

Una persona murió y otras 30 resultaron heridas este viernes como consecuencia de una fuerte explosión seguida de incendio en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Siete de los afectados sufrieron quemaduras graves y debieron ser trasladados de urgencia a centros de salud.

El episodio ocurrió cuando una máquina dañó una cañería de distribución de gas durante trabajos de renovación de redes realizados por MetroGAS y una empresa contratista.

La fuga provocó una violenta explosión que alcanzó varios comercios y edificios cercanos, generando un incendio de grandes dimensiones. Entre los locales afectados se encuentra una fiambrería que quedó completamente destruida.

La Justicia inició una investigación para determinar las responsabilidades. La causa quedó en manos de la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N°6 descentralizada, quien solicitó la demora de dos directivos de MetroGAS.

Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús, explicó: "Evidentemente, perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y la explosión".

El operativo de emergencia incluyó la participación de bomberos voluntarios de distintos municipios, efectivos policiales, Defensa Civil y personal sanitario. También se dispuso la evacuación preventiva de viviendas, comercios, una escuela y un geriátrico ubicados dentro de un radio de 200 metros.

Los heridos más graves fueron derivados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, mientras que otros pacientes recibieron atención en distintos establecimientos sanitarios de Lanús.

Pasadas las 17:30, las autoridades municipales informaron: "El fuego está controlado, pero aún aguardamos que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños".

Los testimonios de los vecinos reflejaron la magnitud del desastre. Walter, propietario de un comercio cercano, relató: "Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar".

Por su parte, el organismo regulador energético anunció auditorías para establecer las causas del siniestro y aportar sus conclusiones a la investigación judicial.

Con información de Infobae