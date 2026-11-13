Argentina perdió con Uruguay en su primer partido de la era post Messi

La Selección argentina perdió este viernes por 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro marcó el primer compromiso del equipo nacional después del retiro de Lionel Messi.

El conjunto argentino tuvo las oportunidades más claras durante el primer tiempo, pero no logró convertir. Julián Álvarez, Thiago Almada, Enzo Fernández y Nicolás Paz protagonizaron algunas de las principales situaciones de peligro, aunque el marcador permaneció sin goles hasta el descanso.

En el inicio del complemento llegó la apertura del marcador. A los 2 minutos, Leonardo Balerdi protagonizó un desafortunado despeje que terminó en su propio arco, en una jugada que fue revisada y convalidada por el VAR.

La situación se complicó todavía más para Argentina a los 9 minutos, cuando Maximiliano Araújo amplió la ventaja para Uruguay y estableció el 2 a 0.

A partir de entonces, la Albiceleste buscó reaccionar y generó varias oportunidades para descontar. Nicolás Paz estuvo cerca de convertir, mientras que Julián Álvarez también exigió a la defensa visitante.

Finalmente, a los 27 minutos, Álvarez marcó el descuento tras una asistencia de Gianluca Prestianni y volvió a poner a Argentina en partido.

Durante el tramo final, el equipo nacional intensificó sus ataques y contó con nuevas situaciones para igualar el resultado, pero se encontró con una defensa uruguaya que consiguió sostener la ventaja hasta el cierre.

El encuentro representó la edición número 198 del clásico del Río de la Plata, uno de los enfrentamientos históricos del fútbol sudamericano.

Tras esta derrota, Argentina volverá a presentarse el próximo martes 17 de noviembre, cuando enfrente a Costa Rica en Córdoba, en su último compromiso internacional del año.

Con información de TyC Sports