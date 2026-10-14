Administrador del ex Paseo del Sol desmintió rumores de irregularidades: "Está todo perfecto"

El abogado Maximiliano Görg, administrador y apoderado del lugar donde funcionó el Paseo del Sol, desmintió las versiones que circularon recientemente sobre supuestas irregularidades financieras y afirmó que la situación es normal. “Está todo perfecto”, sostuvo en el programa Bahía Hoy de La Brújula 24.

Explicó que el inmueble, actualmente denominado Paseo Norte Hub, fue adquirido por un grupo de inversores, en su mayoría empresarios bahienses, luego de haber pertenecido a la familia De Narváez.

Según detalló, el esquema bajo el cual se realizó la operación obliga a que lo recaudado por los alquileres se utilice para afrontar el crédito mediante el cual se concretó la compra.

Görg desmintió los rumores de estafa o desfalco y aseguró que “todo eso no existe. No puede existir por el sistema que tiene, respecto a que el fruto de todas las utilidades, de todos los alquileres, se utiliza para el pago de un crédito con el cual se está comprando. La realidad es que no existen cheques del paseo de nada. La administración está perfecta”.

“La cuota está al día, adelantada de hecho, porque las cuotas se vencen y ya se pagaron”, señaló. También indicó que al administrador anterior “se le aprobaron todas las rendiciones”.

Además, explicó que asumió recientemente la administración y que su designación fue aprobada junto con una reorganización de la estructura del emprendimiento. “Está todo en orden”, insistió.

El responsable aclaró también que los propietarios del inmueble no son necesariamente quienes explotan los comercios instalados en el lugar. El grupo está integrado por inversores locales, mientras que la mayoría de las empresas que funcionan dentro del paseo son locatarias.

Mientras avanza esa reorganización, el predio atraviesa un proceso de renovación que apunta a incorporar principalmente propuestas comerciales, recreativas y de servicios. Entre otras iniciativas, ya fue terminado un estudio de streaming ubicado en uno de los accesos.

También se analizan proyectos destinados al público infantil, casas de escape y microcines, mientras que la posibilidad de recuperar salas cinematográficas forma parte de las alternativas que se encuentran en evaluación.

“Lo que queremos es un perfil de servicios y de circulación. Cuando vos tenés servicios, tenés circulación permanente”, resumió.

La inauguración formal de Paseo Norte Hub está prevista para el 5 de marzo del próximo año, aunque antes se realizarán distintas actividades.