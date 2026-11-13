Susbielles anunció que la obra de El Cholo durará 6 meses y criticó a Milei y a Alberto Fernández

El intendente Federico Susbielles lanzó fuertes críticas contra los gobiernos nacionales de Javier Milei y Alberto Fernández por el estado de abandono del Paso Urbano y confirmó que el Municipio pretende comenzar las obras de reparación en El Cholo durante la primera semana de diciembre.

"Alberto Fernández es otro que cagó a Bahía y el actual gobierno también", afirmó el jefe comunal, quien cuestionó la falta de inversiones nacionales en infraestructura y reclamó mayor compromiso de la dirigencia política con las necesidades de la ciudad.

Susbielles explicó que la obra de reparación ya fue licitada y adjudicada, y que tendrá un plazo estimado de 180 días, aunque el objetivo municipal es reducir los tiempos de ejecución.

"Queremos tratar de achicar los plazos todo lo que podamos y empezar durante la primera semana de diciembre. La necesitamos con urgencia, tiene un plazo estimado de 180 días de trabajo, son 6 meses", detalló.

También anticipó que será necesario organizar desvíos de tránsito debido a la intensa circulación vehicular que registra diariamente ese sector.

El intendente cuestionó que el Municipio deba destinar recursos propios para reparar una infraestructura que corresponde a la órbita nacional y ejemplificó el costo de esa decisión.

"Si hablamos de repavimentación, estaríamos hablando aproximadamente de 80 cuadras de repavimentación o 45 de asfalto nuevas. Es una pena, pero la verdad que nos parece que es importante hacerla", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el deterioro del Paso Urbano no solamente representa un problema para los conductores, sino también para la imagen de Bahía Blanca.

"Hay muchos bahienses que la sufren cotidianamente, es inseguro, genera roturas en los autos, y después es una imagen denigrante para Bahía Blanca. Es una carta de presentación espantosa", manifestó.

Susbielles apuntó especialmente contra la administración de Milei por la falta de mantenimiento de las rutas y denunció que el Gobierno nacional no está destinando a infraestructura vial los recursos que recauda mediante el impuesto a los combustibles.

"Es un desastre. La realidad es que el gobierno cuando llegó dijo que no iba a hacer obra pública. Lo que no dijo es que tampoco iba a reparar. Ahí hay, a mi juicio, responsabilidad penal", afirmó.

Además, cuestionó que tampoco se estén financiando obras hidráulicas con recursos nacionales. "Ni un peso me mandó el gobierno nacional con plata que está colectando. Habría que preguntarle al ministro Caputo, que es bastante locuaz en Twitter, a ver dónde está ese dinero", expresó.

Sin embargo, el jefe comunal también responsabilizó a las gestiones anteriores por la situación del Paso Urbano y recordó los incumplimientos durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Según explicó, el gobierno de Macri debía entregar la obra con un avance del 58%, pero solamente había alcanzado el 12%. Posteriormente, durante la administración de Fernández, se llegó al 44%, sin que los trabajos fueran concluidos.

En ese punto, recordó que cuando asumió como intendente recibió la sugerencia de dirigentes provinciales de colocar un cartel que señalara que la obra había sido abandonada por el Gobierno nacional, pero decidió no hacerlo.

"No la puse porque si Vialidad hubiera sido parte del Conurbano bonaerense, El Cholo estaría terminado y Alberto le hubiese metido como un campeón y la habría terminado, pero El Cholo no se terminó", sostuvo.

Y agregó: "Soy coherente, no digo una cosa para uno y otra cosa para otro. Alberto Fernández es otro que cagó a Bahía y el actual gobierno también".

Susbielles consideró que la falta de unidad y firmeza de la dirigencia política local contribuyó al deterioro de la infraestructura de la ciudad.

"Llevamos 100 años de retroceso en Bahía Blanca porque no nos plantamos. Los vecinos nos merecemos inversión", aseguró, antes de destacar la importancia económica del puerto, el complejo petroquímico y la actividad agroexportadora.

También reclamó una estrategia común para conseguir inversiones, independientemente de las diferencias partidarias.

"Hay que dejar de lado las diferencias partidarias y hay que pelear por la ciudad. Veo que muchas veces la dirigencia opositora localmente son libertarios en Buenos Aires y acá son populistas, piden obras sin que te den los recursos", cuestionó.

En otro tramo de sus declaraciones, el intendente apuntó contra los dirigentes libertarios de Bahía Blanca por la modificación del régimen de Zona Fría, que contempla beneficios en las tarifas de gas.

"A los libertarios en Bahía Blanca no les va a alcanzar el lugar para esconderse cuando en invierno lleguen las facturas, les mintieron a todos los vecinos de la ciudad, no defendieron a Bahía", advirtió.

Susbielles aseguró que las modificaciones afectarán a sectores que habían sido presentados como exentos de los cambios y estimó que algunos jubilados podrían afrontar aumentos de entre el 100% y el 120% en sus facturas.

"La gente acá en Bahía Blanca, en el invierno que viene, va a elegir entre calefaccionarse o comer, o comprar un medicamento. Esa es la Argentina que nos dejaron. Y esos son los dirigentes libertarios que tenemos acá, que no defienden a su gente", concluyó.