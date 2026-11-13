"Lo más fuerte de la tormenta pasó por los costados de Bahía", aclaró De Benedictis

Las tormentas más intensas que afectaron a distintos sectores de la región durante la madrugada de este viernes no llegaron a golpear de lleno a Bahía Blanca, aunque todavía existe la posibilidad de que se registren nuevas precipitaciones durante las próximas horas.

Así lo explicó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, quien señaló que lo peor del fenómeno ya pasó para la ciudad, aunque la inestabilidad continuará durante parte de la jornada.

"Las tormentas más importantes se dieron en la madrugada y Bahía quedó al margen de lo más fuerte. Puede haber alguna tormenta más, pero ya lo más intenso quedó atrás", aseguró.

El especialista detalló que uno de los núcleos de tormentas más importantes atravesó la región y continúa activo en una amplia franja que se extiende desde Sierra de la Ventana hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, donde se espera que los fenómenos persistan durante gran parte del día.

En tanto, otro sistema de tormentas avanzó sobre Río Negro y posteriormente se desplazó hacia el Mar Argentino, prácticamente sin afectar a Bahía Blanca.

De Benedictis explicó que las localidades costeras, desde Punta Alta hasta Monte Hermoso, registraron tormentas de mayor intensidad, aunque con escasos acumulados de lluvia.

"Toda la zona más costera, desde Punta Alta hasta la zona de Monte Hermoso, registró algunas tormentas un poquito más importantes, bajos milimetrajes, mucha actividad eléctrica y algunas ráfagas", precisó.

Respecto de lo que puede ocurrir en la ciudad durante las próximas horas, anticipó una mañana relativamente tranquila, con mejoramientos temporarios y una disminución de la actividad de tormentas.

Sin embargo, advirtió que durante la tarde podría producirse un nuevo aumento de la inestabilidad, aunque con fenómenos mucho más localizados y de menor extensión territorial.

"Durante la mañana de hoy en la ciudad habrá una cierta calma, con mejoramientos temporarios y después a la tarde vuelve a haber un poco de inestabilidad, pero ya es mucho más aislado, ya los focos de la tarde de hoy son dispersos", concluyó.