Prohibieron la venta de juguetes Squishy en todo el país por riesgos para la salud infantil

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial prohibió en todo el país la comercialización de juguetes blandos conocidos como Squishy, pertenecientes a la marca Pinch Family, luego de que distintos análisis detectaran sustancias potencialmente perjudiciales para la salud infantil.

La decisión fue oficializada este miércoles mediante la Disposición 804/2026 y alcanza a figuras de plástico flexible fabricadas en China, que se venden tanto en comercios tradicionales como a través de redes sociales y plataformas digitales.

Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), los estudios realizados por su laboratorio detectaron concentraciones de ftalatos que superan más del doble del límite máximo autorizado. Estas sustancias químicas se usan para dar flexibilidad a determinados materiales plásticos, pero su presencia en juguetes está restringida por el Ministerio de Salud debido a los riesgos asociados con la exposición infantil.

Los controles fueron impulsados por el Observatorio del Juguete y después respaldados por ensayos realizados en un laboratorio acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.

A partir de la disposición, los importadores, distribuidores y comerciantes deberán retirar los productos alcanzados por la prohibición, destruir las unidades disponibles e informar sobre la medida en sus sitios de venta por internet. Además, se contemplan sanciones para quienes continúen comercializando estos artículos.

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, destacó la necesidad de fortalecer los controles sobre juguetes importados que no cumplen las condiciones de seguridad exigidas.

La decisión tiene como antecedente una denuncia presentada en julio contra otro juguete blando denominado Squeezy Dumpling, en el que se habían encontrado concentraciones de benceno cuatro veces superiores al límite permitido.

Ante esta situación, la Cámara recomendó a las familias evitar la compra de juguetes Pinch Family y suspender su utilización si ya los tienen en sus hogares. También aconsejó verificar que los productos cuenten con el correspondiente marcado de conformidad, advertencias en castellano y datos que permitan identificar al fabricante o importador.

La información fue difundida hoy por el portal Infobae a partir de controles y comunicaciones oficiales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.