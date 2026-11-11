"Me sentí como en casa, hasta siempre mi querida Argentina"

El papa León XIV encabezó este miércoles una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el cierre de su histórica visita a la Argentina.

Durante la celebración, dejó un mensaje dirigido a todos los argentinos, en el que pidió fortalecer la unidad, acompañar a quienes más sufren y no perder la esperanza frente a las dificultades. "Argentina, levántate y camina", expresó en uno de los momentos centrales de su homilía, ante una convocatoria que superó los 3,5 millones de personas.

El mensaje final del papa León XIV: "Me he sentido como en casa. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!" 🕊️🇦🇷



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El Papa también dedicó unas palabras a su antecesor, Francisco, al recordar el especial vínculo que Jorge Bergoglio mantenía con la Virgen de Luján. "Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco", manifestó durante la ceremonia.

En su mensaje, León XIV reconoció las dificultades que atraviesan numerosas familias argentinas, especialmente por la pobreza, la falta de trabajo, las enfermedades y las situaciones de discriminación.

Frente a ese escenario, sostuvo que es necesario avanzar hacia la reconciliación y recuperar el compromiso con los demás. "Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra", expresó.

También remarcó que la Iglesia debe mantener sus puertas abiertas a todos los sectores de la sociedad, especialmente a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. "Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos", señaló.

Antes de trasladarse a Luján, León XIV visitó durante la mañana la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con internos y escuchó testimonios de personas privadas de su libertad.

Durante esa actividad, el Pontífice transmitió un mensaje centrado en la posibilidad de comenzar de nuevo, incluso después de haber atravesado situaciones difíciles. "Una nueva vida es posible", afirmó, al tiempo que convocó a la sociedad a acompañar especialmente a niños y jóvenes para evitar que queden atrapados en situaciones de violencia y criminalidad.

La misa en Luján constituyó la última gran celebración religiosa del Papa durante su estadía en el país. El Pontífice llegó a la Argentina el domingo y desarrolló distintas actividades en Buenos Aires y Córdoba.

Tras la ceremonia, está prevista su despedida a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, para seguir su gira sudamericana. De esta manera, León XIV pondrá fin a una visita histórica, la primera de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.